İzolasyon biter

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere Avrupa Komşuluk ve Amerika Kıtası Devlet Bakanı Wendy Morton’u kabul ederek yaklaşık bir saat görüştü. Morton, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununun çözümüne yardımcı olmak istediklerini belirtirken, çözüm olması halinde izolasyonların kalkacağı mesajını verdi.

Görüşme sonrasında basına açıklama yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Morton ile yapılan görüşmede Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir anlaşmanın olabilmesi için her iki tarafın da görüşlerinin çok önemli olduğunu kendisinin de teyit ettiğini söyledi.

Morton’un İngiltere’nin garantör ülke olarak Cenevre’deki toplantıda yer alacağını ve toplantıda kendilerinin de birtakım girişimlerinin olduğunu söylediğini dile getiren Tatar, Kıbrıs’ın gerçeklerine bağlı olarak artık Kıbrıs’ta egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki bağımsız devletin işbirliğiyle ancak Kıbrıs’ta adil kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmanın olabileceğini ve bugüne kadar siyasetlerinin sürecini de en başından anlattıklarını belirtti.

İngiltere’nin 1960 yılında egemenliğini iki ayrı halka devrettiğini dile getiren Tatar, “bunu hem Kıbrıslı Türklere hem Kıbrıslı Rumlara çeşitli belgelerle nasıl hayat bulduğunu kendisine bir kez daha anlatma fırsatı buldum.” dedi.

Garantör ülke İngiltere’nin Kıbrıs meselesini en iyi bilen ülke olduğuna da vurgu yapan Tatar, görüşmede ayrıca İngiltere’nin de garantör ülke olmasından dolayı da büyük sorumlulukları olduğunu ilettiğini söyleyerek, “Kıbrıslı Türklerin 1963’ten bugüne kadar yaşadıkları haksızlıklar ve Kıbrıslı Türkler üzerinde devam ettirilmekte olan izolasyonlar, kısıtlamalar ve bize göre diğer haksızlıkların da özellikle İngiltere’nin AB’den çıkması dolayısıyla bunların gözden geçirilmesi gerektiğini, nitekim Annan Planı zamanında ‘evet’ dediğimiz takdirde bunların kaldırılacağını ve bir takım rahatlamaların getirileceğini BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın BM Güvenlik Konseyine sunuldu fakat bir netice alınamadı” dedi.

Rumların yaratacağı her türlü sıkıntıya rağmen tek taraflı Avrupa Birliği’ne alındıklarını anımsatan Tatar, geçen günlerde İngiltere eski Dışişleri Bakanı Jack Straw’un da büyük rahatsızlık duyduğu açıklamasını anımsattı.

“İki devletliliğin önemini anlattık”

Görüşmede, iki devletliği neden savunduklarını ve neden böyle olması gerektiğini bütün detayları ve ayrıntıları ile tartıştıklarını dile getiren Tatar, Morton’un Cenevre öncesinde birtakım farklı girişimleri olabileceğini ve Cenevre’de büyük bir hazırlık olduğunu ve toplantıda bir netice alınabilmesi için herkesin birtakım esneklikler göstermesi gerektiğini ifade ettiğini söyledi. Ersin Tatar, “Bizim de söylediğimiz, yıllardan beridir gösterdiğimiz esneklikler karşısında karşı taraftan hiçbir iyi niyet göstergesi göremedik. Hatta kendisine 1 Nisan günü Anastasiadis’in yaptığı açıklamada Kıbrıs’ın bir Helen adası olabileceğini ve o özlemi yaşadıklarını ve 1 Nisan EOKA’nın kuruluş yıldönümü dolaysıyla EOKA’yı kahramanların bir başarı örgütü olduğunu ifade ettiğini ve EOKA’yı da en iyi kendilerinin bildiğini de İngiltere’den gelen bakana hatırlattım” şeklinde konuştu.

Eski dışişleri bakanları ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’de gerçekleştirilecek 5+BM gayri resmi toplantısına yönelik hazırlık çalışmaları kapsamında önceki gün, Dışişleri eski Bakanlarından Vedat Çelik, Atay Ahmet Raşit, Taner Etkin ve Turgay Avcı ile bir araya geldi.



Cumhurbaşkanı Tatar'ın Dışişleri eski bakanları ile Cenevre öncesi hazırlık toplantıları devam edecek.

Kadınların toplumdaki rolü önemli

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Selin Candemir başkanlığındaki İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabuldeki konuşmasında, kadınların toplumdaki önemine ve mücadele yıllarında üstlendiği önemli rollere işaret ederek, Kıbrıs Türk halkının kadına her zaman değer verdiğini ve kadınların olduğu yerlerde başarıların arttığını belirtti.

İş dünyasında ve siyasette çok başarılı kadınların olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, çalışarak, üreterek halkın bu topraklarda var olmaya devam edeceğini kaydetti.

İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selin Candemir, Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür ederek, kadının ekonomideki yerini ve statüsünü artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

“Rum’a yama olmayacağız”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cemal Kılıç başkanlığındaki Güzelyurt Sağlıklı Onurlu Yaşam Derneği heyetini kabul etti.

Verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabuldeki konuşmasında, 1960 olaylarından sonra Kıbrıslı Türklerin hep kendi kendilerini yönettiklerini ve egemenlik haklarını kazandıklarını vurguladı.

“Esas olan bu halkın geleceğidir. Güven içerisinde bu topraklarda gelecek kuşaklarımızın yaşaması için uğraş veriyoruz” ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Tatar, bütün dünyaya müzakere yolu ile bir anlaşmanın elde edilmesi için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu ilettiklerini kaydetti.