Erdoğan’ın onayı bekleniyor

Başbakan Ersan Saner katıldığı bir televizyon programında, Türkiye ile mart ayında imzaladıkları protokollerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulduğunu açıklayarak, protokolün yürürlüğe girmesiyle Türkiye’den kaynak akışının da başlayacağını söyledi.

Başbakan Saner, ay sonu Cenevre’de yapılacak 5+BM görüşmesinden, Rumların tavrının değişmemiş olmasından dolayı bir sonuç beklemediğini ifade ederek, iki ayı devlet temelindeki çözümden yana olan tavırlarında ısrar edeceklerini söyledi.

Covid-19 vakalarındaki artışla yeniden kapanma olup olmayacağı yönündeki sorusu üzerine, Başbakan Saner, dünyadaki vaka sayılarındaki istatistik verileri hakkında bilgi vererek, pandeminin sadece KKTC’nin değil dünyanın sorunu olduğunu, diğer ülkelerle kıyaslandığında KKTC’nin daha iyi durumda olduğunu ve başarılı bir süreç izlediğini söyledi.

Başbakan Saner, test sayısının 8 binin üzerinde olduğuna işaret ederek, yeterli yatak kapasitesinin olduğunu, doktorların verdiği bilgiye göre vakaların çoğunun hafif semptomlu olduğunu kaydetti.

Kapanmanın yeni sıkıntılar getirdiğini ifade eden Başbakan Saner, “Hükümet olarak tercihimiz kapanmamaktan yanadır” diyerek, hükümetin gündeminde kapanmanın olmadığını söyledi. Başbakan Saner, vatandaşların kurallara uyma konusunda daha duyarlı olmasının önemli olduğunu da belirtti.

“Girne Hastanesi ihalesi yeniden yapılacak”

Girne Hastanesi ihalesinin neden iptal edildiği yönündeki bir soru üzerine Başbakan Saner, göreve geldiklerine ihale sürecini önlerinde bulduklarını belirterek, Planlama İnşaat Dairesi’nin değiştirilen tüzüğünün uygulamaya girmediği için söz konusu sıkıntının yaşandığının kendilerine aktarıldığını anlattı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yeni bir tüzük üzerinde çalışıldığını kaydeden Başkan Saner, mali yetersizlik nedeniyle de ihaleyi geri çektiklerini, yeni tüzüğün yapılmasıyla ilgili kaynağı aktararak ihalenin yeniden açılacağını duyurdu.

“Maaşlar yüzde 10.65 artışla ödenecek”



Nisan ayı maaşı ödemelerinin, daha önce dondurdukları üç aylık hayat pahalılığını ekleyerek yüzde 10.65 artışla olacağını açıklayan Başbakan Saner, sorular üzerine, elzem yerler dışında istihdam düşünmediğini belirtti.

“Türkiye’den 40 bin doz aşı gelecek”

Başbakan Saner, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın kendisine, bugünlerde KKTC’ye 40 bin doz aşı gönderileceğini söylediği bilgisini paylaşarak, “Anavatan’a teşekkür ediyorum” dedi.

Elektronik bileklik uygulamasıyla ilgili bilgi paylaşan Başbakan Saner, pazartesi günü elektronik bilekliğin tanıtımının yapılacağını ve uygulamaya gireceğini açıkladı.

Başbakan Saner, 10 bin 500 öğrencinin ülkeye getirildiğini, bunun, Aralık ayından beri ortaya koydukları vizyonun sonucu olduğunu kaydetti.

“İslam İşbirliği Teşkilatı KKTC için önemli”

Öte yandan Başbakan Ersan Saner, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) KKTC için önemli bir örgüt olduğunu ve bağlarının daha da kuvvetlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Açıklamaya göre, Başbakan Saner, İslam İşbirliği Teşkilatı’na bağlı, merkezi İstanbul’da bulunan İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Genel Direktörü Yunus Sönmez ve Direktör Sinan Karşıyaka’yı kabul etti.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu Genel Direktörü Yunus Sönmez de, geçtiğimiz 15 Kasım’da KKTC Gençlik Dairesi ile işbirliği protokolü imzaladıklarını anımsatarak, faaliyetleri ve gelecek projeleriyle ilgili Başbakan Ersan Saner’e bilgi aktardı.