"Ehliyetler iptal edilecek"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay’ın, geçtiğimiz gün kanında 410 promil alkol ile kaza yapan Thomas Aboubeleye Akpanke’nin sürüş ehliyetinin iptal edilmesi için gerekli süreci başlattığı açıklandı.

Konuyla ilgili Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, aynı zamanda Motorlu Araçlar Mukayyidi olan Bakan Canaltay, Motorlu Araçlar Yol ve Trafik Değişiklik Tüzüğünün kendisine verdiği yetkiye dayanarak, Akpanke’nin motorlu araç kullanmaya devam etmesinin kamu güvenliği açısından sakınca yarattığı kanaati ile ehliyetinin iptali edileceğini belirtti.

Bakan Canaltay, şunları söyledi, “Son dönemlerde aşırı alkol alıp sorumsuzca direksiyon başına geçen ve trafikteki diğer insanların canlarına kast eder şekilde araç kullanıp kaza yapanların sayısında artış gözlemliyoruz. Diğer insanların hayatlarını hiçe sayarcasına kural tanımayan bu tür sürücülerin ehliyetlerinin iptal edilmesi rutin bir uygulama olacaktır. Halkımızdan ve ülkemizde bulunan yabancılardan ricam, alkol alarak direksiyon başına geçmemeleri, aşırı sürat yapmamaları ve trafik kurallarına uymalarıdır. Bu işin şakası yok, söz konusu olan insan hayatıdır. Trafikte kamu güvenliğini tehlikeye atanların gözünün yaşına bakılmayacak ve ehliyetleri iptal edilecektir.”

Ne olmuştu



Lefkoşa'da 7 Nisan’da meydana gelen kazada alkol alıp direksiyon başına geçen 25 yaşındaki Thomas Abuobeleye Akpanke Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nı dağıtmıştı.Thomas Abuobeleye Akpanke, önce kaldırım taşlarına, ardından trafik yön levhası ile sinyalizasyon ışıklarına ait direğe çarpmıştı. Kaldırım taşlarını yerinden söken, trafik direğinin kırılmasına neden olan sürücünün nefesinde 410 promil alkol tespit edilmişti.Polisten verilen bilgiye göre; kaza saat 08.00 sıralarında meydana gelmiş, yaralanan araç sürücüsü Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.