Sesta örüldü 

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında Halk Sanatları Vakfı (HASDER) liderliğindeki “Gençlik İş Başında: Kültür Yoluyla Diyaloğu Geliştiriyoruz Projesi” devam ediyor.

Klirou Kültür ve Spor Derneği (PAOK) iş birliğinde yürütülen proje çerçevesinde, yerel zanaatkarları tanımaya yönelik gezi serisinin ikincisi Serdarlı’ya yapıldı.

Verilen bilgiye göre; Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği (SERSAD) ev sahipliğindeki gezide, Güzelyurt Sanat Derneği (GÜSAD) ve KASTRO Dans Grubu da yer aldı.

Serdarlı Kültür ve Sanat Evi’nde ağırlanan katılımcılara, köyün sanatsal ve kültürel değerleri hakkında bilgi verildi. Öğle yemeği ise köyün en eski kahvehanelerinden biri olan “Ahmet Efendi’nin Gave” isimli restoranda yenildi.

Evlerinde üretim yapan yerel zanaatkârları ziyaret eden katılımcılar, “kalem boyama”nın (buğday sapı renklendirme) nasıl yapıldığını gözlemleyerek, el sanatının inceliklerini ve kullanım alanlarını yerel ustalardan dinledi.

Ustalarla bir araya gelen katılımcılar, sesta örme teknikleri, kullanılan malzemeler ve üretim sürecini gözlemledi, ayrıca bölgenin önemli bir geleneği olan yerel kesme şeker üretimi hakkında bilgi aldı.

