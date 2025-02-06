Bu acı dinmez

6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler, ikinci ölüm yıl dönümlerinde anılıyor.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki “asrın felaketinde”, 49 KKTC vatandaşı da yaşamını yitirdi.

Depremde, 72 cana mezar olan Adıyaman’daki Grand İsias Hotel’de ise, Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesinden 35 Kıbrıslı Türk sporcu, öğretmen ve aileler, enkaz altında kaldı. Gazimağusa deprem yüzünden bir neslini kaybetti.

Şampiyon Melekler, depremin ikinci yıl dönümü olan bugün düzenlenecek tören ve etkinliklerle anılıyor.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği adıyla örgütlenen aileler, bir yandan adalet mücadelesi verirken bir yandan da kaybettiklerinin anısını yaşatmak için çalışıyor.

Şampiyon Melekleri Anma Töreni, Cumhurbaşkanlığı himayesinde bugün saat 10.30’da Gazimağusa Şampiyon Melekler Şehitliği’nde düzenlenecek. Ardından saat 11.30’da Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda Şampiyon Melekleri Anma Programı gerçekleştirilecek. KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın dinletisiyle anma programı sona erecek. Bugün saat 16.30’da Gazimağusa Polatpaşa Cami’de Şampiyon Melekler için mevlit okutulacak.

Anma etkinlikleri kapsamında, Şampiyon Melekler kafilesinden depremde hayatını kaybedip kabirleri Yeniboğaziçi Şehitliği, Atlılar, Dörtyol, Vadili ve Ulukışla kabristanlıklarında bulunanlar için de anma törenleri düzenlenecek.

Yeniboğaziçi Şehitliği’nde Mülkiye Dağlı, Abide Dağlı, Nazife Dağlı, Osman Çetintaş ile Havin Kılıç’ın kabirleri 13.30-13.45 saatlerinde, Atlılar Kabristanlığında Perihan Çetiner’in kabri 14.00-14.15 saatlerinde, Dörtyol Kabristanlığı’nda Bedriye Yeniçeri ve Ecem Yeniçeri’nin kabri 14.30-14.45 saatlerinde, Vadili Kabristanlığı’nda İbrahim Yakula’nın kabri 15.00-15.15 saatlerinde ve Ulukışla Kabristanlığı’nda Kaan Selim İş’in kabri 15.30-15.45 saatlerinde ziyaret edilecek.

Göçmenköy’de meydana Arnavutoğlu’nun adı verilecek

Öte yandan Göçmenköy bölgesinde düzenlenecek bir meydana 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Amaç Aranvutoğlu’nun adı verilecek.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Arnavutoğlu'nun ismi Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki Raif Denktaş Caddesi Kavşağı’nda yer alan meydana verilecek.

Yaklaşık 100 metrekarelik alanda LTB, Göçmenköy-Taşkınköy Kültür Derneği (GÖÇTAŞ) ve Göçmenköy İdman Yurdu Spor Kulübü iş birliğiyle yapılacak düzenlemeyle yeni bir yeşil alan ve sosyal mekân kazandırılacak.

Tatar: Yüreklerde derin acılar bıraktı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli ve Türkiye'de 11 ili etkileyen büyük depremin 2. yılı nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Depremin üzerinden geçen 2 yıla rağmen felaketin yüreklerde derin acılar bıraktığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu felaketin yaralarını sarmak için devlet olarak elimizden geleni yapmaya ve yurttaşlarımızın adlarını yaşatmaya gayret ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yüreklerimizi yakan asrın felaketinin derin yaraları halen içimizi dağlamaktadır. Türkiye'de 50 binin üzerinde ve ülkemizde Şampiyon Meleklerimizin de aralarında olduğu 49 vatandaşımızın canına mal olan bu felaketin yaralarını sarmak için devlet olarak elimizden geleni yapmaya ve yurttaşlarımızın adlarını yaşatmaya gayret ediyoruz.

Özellikle “İsias Davası” olarak bilinen yargı sürecinin yakın takipçisi olarak adaletin yerini bulmasında ısrarcı olacağız. Bu konuda Türk adaletine olan inanç ve güvenimiz tamdır.

Bu acı günün 2. yıldönümünde 49 vatandaşımızı ve Anavatan Türkiye'de hayatını kaybedenleri rahmet ve özlemle anıyorum. Acılı ailelere ve Türk halkına sabırlar dilerim"

Üstel: Hissedilen acı hiçbir zaman dinmeyecek

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye’de 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremde kaybedilen Şampiyon Meleklere ve diğer vatandaşlara rahmet diledi, hissedilen acının hiçbir zaman dinmeyeceğini ifade etti.

Üstel, 6 Şubat depremin ikinci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Acımız tarifsiz, özlemimiz sonsuz. Adalet yerini bulana kadar susmayacağız, geri adım atmayacağız” dedi.

Başbakan Ünal Üstel mesajında şunları da ifade etti:

“Asrın felaketinde Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizi, geleceğimizin ışığı olan çocuklarımızı, evlatlarımızı, umutlarımızı kaybettik... Adıyaman’da, İsias Otel’in enkazı altında kalan çocuklarımız, gençlerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz, hepimizi derinden yaralayan büyük bir kayıp oldu. Acımız tarifsiz, özlemimiz sonsuz... Bugün sadece onları anmıyor, aynı zamanda adalet arayışımızı bir kez daha haykırıyoruz... Şampiyon Meleklerimiz unutulmayacak! Onlar için adalet yerini bulana kadar susmayacağız, geri adım atmayacağız! Sizleri asla unutmayacağız. Adınızı yaşatmak, anılarınızı nesiller boyu taşımak bizim boynumuzun borcudur. Spor salonlarında, okullarda, yüreklerimizde hep yaşayacaksınız. Her şampiyonlukta, her zaferde, sizi anacağız, sizler için mücadele edeceğiz...”