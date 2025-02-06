Yoğun hazırlık var

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun, 10 Şubat’ta adaya gelerek, liderlerle görüşmeler yapacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “DiCarlo’dan Gayriresmi Konferans İçin Tur” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun, görüşmelerde bulunmak için 10 Şubat’ta Kıbrıs’ta olmasının beklendiğini yazdı.

Gazete DiCarlo’nun, garantör ülkelerin yanı sıra Kıbrıs sorununda rol oynayabilecek diğer paydaşlarla da temaslarda bulunacağından söz etti.

Ulusal Konsey toplanacak

Bu arada Fileleftheros gazetesi, Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in yazılı açıklamasına dayanarak Ulusal Konsey’in 14 Şubat’ta toplanacağını yazdı.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ve çok taraflı konferans hazırlıkları konusunda siyasi parti başkanlarına bilgi vereceği Ulusal Konsey toplantısı, 14 Şubat’ta saat 10.00’da yapılacak.

Letimbiotis açıklamasında Kıbrıs Rum tarafının, müzakerelerin üzerinde anlaşamaya varılan çerçeve temelinde, kaldığı yerden yeniden başlamasına yönelik bağlılığını yineledi.