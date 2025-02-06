Almanya da aynı görüşte

Ankara'ya ziyarette bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de iki devletli çözüm mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki ateşkesin muhafaza edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Steinmeier ise "Biz de Gazze'de iki devletli çözümü destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Steinmeier, merdivenlerde Türkiye ve Almanya bayrakları önünde fotoğraf çektirdi. Basına kapalı gerçekleştirilen ikili görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından Erdoğan ve Steinmeier, ortak basın toplantısı düzenledi.

Basına kapalı gerçekleştirilen ikili görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından Erdoğan ve Steinmeier, ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Avrupa genelinde yabancı karşıtlığı, ırkçılık ve İslam düşmanlığı içeren eylem ve söylemlerin arttığını müşahede ediyoruz. Bu durum, Türk toplumunu da endişelendirmektedir. Tüm bu hususlarda Alman dostlarımızla birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. Terör örgütleriyle mücadele konusuna da özellikle değindik. Almanya'nın Avrupa Birliği'ndeki başat konumu ışığında, Türkiye birlik ilişkileri de görüşmelerimizde yer aldı. Gümrük Birliği ve vize serbestisi başta olmak üzere atılması gereken adımlar üzerinde durduk.

Suriye'deki gelişmeler, Gazze'deki son durum ve Ukrayna'daki savaş gibi bölgesel konular bağlamında Almanya ile işbirliğini sürdüreceğiz. Kalıcı barışın ve refahın hüküm sürdüğü bir Suriye hepimizin arzusudur. Bu minvalde Türkiye'nin Suriye'nin yeniden imarına yönelik çabalarına Almanya'nın da gerekli desteği sağlayacağına inanıyorum.

Gazze'de ilan edilen ateşkesin muhafazası için herkese büyük sorumluluklar düşüyor. Uluslararası toplum olarak iki devletli çözüm için gayretlerimizi sürdürmeliyiz. “

Steinmeier: Almanya olarak iki devletli bir çözümü savunuyoruz

Steinmeier de, Erdoğan ile İsrail ve Filistin konusuna da değindiklerini, şu anda Gazze'de yaşanan ateşkesin bir ilk adım olduğunu konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi.

Kalan rehinelerin serbest bırakılması ve insani felaketin de sona erdirilmesi için ateşkesin bir ilk adım olduğuna işaret eden Steinmeier, "Bu ilk adımdan, daha kapsamlı, bütün aktörleri kapsayan bir siyasi süreç oluşmalı." dedi.

Steinmeier, Orta Doğu seyahati sırasında son 3 günde bölgeyle ilgili konuları görüştüğünü belirterek, şunları kaydetti: "Filistinlileri, Gazze Şeridi'nden göç ettirmek veya sürgüne gönderme yönündeki öneriler, teklifler yaptığım bütün görüşmelerde büyük endişe ve korkuya neden oluyor. Bu tür öneriler uluslararası hukuk açısından kabul edilemez. Bundan sonra ABD yönetimiyle yapılacak görüşmeler için de önemli bir temel oluşturulması gerekir. Biz de Almanya olarak iki devletli bir çözümü savunuyoruz."

