Yeni senaryo

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e sosyal medya üzerinden yapılan tehditle ilgili polis araştırmaları sürerken, tehdit mesajının KKTC’den gönderildiği iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, araştırmaların, tehditlerin arkasında saklı olan kişilere ulaşma konusunda teknik bilgiye ve araçlara sahip polislerce yürütüldüğünü yazdı.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, yapılan araştırmalar neticesinde, mahkeme önünde bulunan bir ceza davasıyla ilişkili tehdit mesajının gönderimine dair dijital izlerin tespit edildiğini yazdı.

Adli incelemeler sırasında tehdit mesajı gönderen kişinin, KKTC’de bulunan internet sağlayıcısını kullandığının saptandığını ileri süren gazete bununla birlikte mesajın, Güney Kıbrıs’taki bir IP adresi tarafından da gönderilmesinin ihtimal dışı olmadığını belirtti.

Gazete haberinde ayrıca Merkezi Cezaevi'ndeki hücrelerde bugüne kadar yapılan aramalarda, KKTC’de bulunan internet sağlayıcılarını yasa dışı kullanan cep telefonunun tespit edilmediğini de yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in araştırmalarla ilgili gelişmelerden haberdar olduğunu yazan gazete, Hristodulidis’e yönelik güvenlik tedbirlerinin de artırıldığını belirtti.