Gazze'de abluka altında

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda beşinci gün geride kaldı. İsrail tarafında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 300'e yükseldi. İsrail'in verdiği karşılık sonrası hayatını kaybeden Filistinli sayısı da bin 100'e çıktı. Gazze'de tam abluka ilan edildi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Tüm kısıtlamaları kaldırdım. Gazze Şeridi sınırını kontrol altında aldık, şimdi tam taarruza geçiyoruz." dedi. İsrail ordusu olası bir kara operasyonu için Gazze sınırına 300 bin asker dizerken, savaş için muhalefetin de dahil olduğu Ulusal Birlik Hükümeti'nin kurulması için karar alındı.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Gazze'de siviller İsrail'in düzenlediği bombardımandan kurtulabilmek için güvenli bir yer arıyorlar.

Sınırın diğer tarafında da Hamas'ın saldırısı sonucu kaçırılan rehinelerin ailelerinin endişeli bekleyişi var.

İsrail'in yoğun bombardımanında hedef alınan bölgelerde ağır hasar var. Gazzeliler İsrail ordusunu ayrım gözetmemekle suçluyor. İsrail bombardımanında okullar ve sağlık merkezleri de zarar görüyor. Birleşmiş Milletler yetkilileri caddelerde ve altyapıda oluşan hasarın sağlık ekiplerinin hareket kabiliyetini kısıtladığına dikkat çekiyor. Hastaneler yaralılarla dolup taşıyor. Gazze'de evlerini terk edenlerin sayısı da her geçen saat artıyor. Çatışmaların diğer tarafı İsrail'de de siviller Hamas'ın roket saldırıları nedeniyle panik ve korku içinde. Hamas'ın rehin aldığı kişilerin aileleriyse endişeli bir bekleyiş içinde.

Gazze'den Mısır’a insani koridor

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Washington yönetimi son 24 saatte Filistinlileri ve ABD vatandaşlığı taşıyanları Gazze Şeridi'nden tahliye etmek için diğer ülkelerle koordineli şekilde Mısır üzerinden bir insani koridor kurma hazırlıklarına başladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, güvenli geçiş koridorunun açılması konusunda da İsrail ve Mısır'la görüştüklerini bildirdi.

Avrupa Birliği Sözcüsü de Filistinlilere gerekli insani yardımların ulaştırılabilmesi için bir güvenlik koridorunun açılması konusunda girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Biden: Katıksız kötülük

ABD Başkan Joe Biden, Hamas'ın ABD müttefiki İsrail'e yönelik saldırılarını "katıksız kötülük" olarak niteleyerek kınadı ve Washington'un bölgeye daha fazla askeri varlık göndermeye hazır olduğunu söyledi.

Biden, Filistinli militan grubun aileleri öldürmek ve kadınlara tecavüz etmek gibi çeşitli vahşet eylemleri gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu hayatta öyle anlar vardır ki, bunu kelimenin tam anlamıyla söylüyorum, bu dünyaya kötülük salınır. Bu katıksız bir kötülük eylemidir." ifadelerini kullandı. Biden ayrıca Cumartesi günkü saldırılarda en az 14 Amerikalının öldüğünü ve bir kısmının da İsrail'in Gazze'ye yaklaşan saldırılar konusunda sivilleri uyarmaması halinde rehineleri öldürmekle tehdit eden Hamas tarafından esir alındığını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2023, 09:54