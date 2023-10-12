Yoğun temaslar yaptı

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, Maskat’ta yapılan Körfez İş birliği Konseyi (KİK) ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki 27. Ortak Bakanlar Toplantısına katıldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi; Kombos’un, Umman Sultanlığı’nın başkenti Maskat’ta düzenlenen Körfez İş birliği Konseyi (GCC) ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki 27. Ortak Bakanlar Toplantısına katıldığını ve önemli temaslar yaptığını yazdı.

Gazete yine Dışişleri Bakanlığının açıklamasına dayanarak toplantının odağında iki örgüt arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve ilişkilerin stratejik açıdan derinleştirilmesinin bulunduğunu belirtti.

Habere göre, toplantıda ayrıca bölgesel ve uluslararası güvenlikle ilgili meselelerin yanı sıra insani yardım, Kasım ayında Birleşik Arap Emirlikleri’nde yapılacak 2023 İklim Değişikliği Konferansı, yani COP28 ışığında iklimsel değişiklik ve yeşil dönüşüm gibi konular da ele alındı.

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, bu çerçevede Güney Kıbrıs’ın AB ile KİK arasındaki ilişkilerin daha da derinleştirilmesine destek verdiğini ifade etti.

Kombos, bölgedeki güvenlik ve istikrar kapısı olarak Güney Kıbrıs’ın oynadığı rolden de söz etti.

Toplantı çerçevesinde KİK Genel Sekreteri Jasem Mohamed Al Budaiwi ile Körfez bölgesiyle ilgili AB Özel Temsilcisi Luigi di Maio ile görüşme yapan Kombos temaslarında, AB’nin Körfez ülkeleriyle iş birliğini geliştirmesiyle bölgede yaşanan son gelişmeler hakkında görüş alış verişinde bulundu.