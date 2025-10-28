Gazze halkı diken üstünde

İsrail'in Gazze'ye iki yıllık saldırıları, geride 66 bin ton patlamamış mühimmat bıraktı. Patlamaya hazır bombalar nedeniyle şimdiye kadar en az 53 kişi hayatını kaybetti. Ateşkesin ardından evlerine dönen-ler, bir mayın tarlasıyla karşı karşıya. İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının ardından Gazze Şeridi'ne dönüşler sürüyor. Ancak Filistinliler, İsrail'in bomba tehditlerinden kaçamıyor. Gazze Şehri'nde bulunan Şifa Hastanesi'nde görev yapan acil doktoru Harriet, El Cezire'ye yaptığı açıklamada, ateşkesin ardından evlerine dönen çok sayıda Filistinlinin, patlamamış mühimmatlar nedeniyle yara-landığını söyledi. Doktor Harriet, "Ağır bombardımanların ardından insanlar kuzeye dönüyor. Enkazın içinde çadırlar kuruyorlar ve burada çok sayıda patlamamış roket var" diye konuştu. Harriet, bu mü-himmatlar nedeniyle yaralananlar arasında çocukların da olduğunu söyledi. Ekibinin yakın zamanda, bir bombadan saçılan şarapnel parçalarıyla 5 ve 7 yaşlarında iki kardeşi tedavi ettiğini belirtti. Gaz-ze'de yaklaşık 66 bin ton patlamamış mühimmat bulunuyor. Bombalar nedeniyle şimdiye kadar en az 53 kişi hayatını kaybetti.

Hastalıklar ve kış soğuğu var

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü Edouard Be-igbeder, ateşkesle birlikte insani yardım operasyonlarının arttığını söyledi. Beigbeder, "Biz şu anda çocukları, engellenebilir tehditlerden korumak için zamanla savaşıyoruz. Bunların arasında da yetersiz beslenme, hastalıklar ve kış soğuğu var" diye konuştu. UNICEF ayrıca 650 bin okul çağı çocuğunun sınıflara dönmesi için Gazze'deki ortaklarıyla çalıştığını bildirdi. Beigbeder, şunları ekledi: “İki kayıp yılın ardından, aileler biliyor ki gerçek bir eğitime dönüş; öğrenme, iyileşme, umut ve topluluklarında uzun vadeli sosyal uyum için bir temel sağlayacaktır.”

İki yılda eğitim de yok oldu

İki yıl süren saldırılar, Gazze’de eğitim ve öğretimi büyük ölçüde aksattı. Binlerce öğrenci okullara gi-demedi, altyapı ve eğitim malzemeleri neredeyse yok oldu. Okulların yeniden açılması, öğrencilerin ve ailelerin umutlarının yeniden canlanmasının da bir göstergesi oldu. AA'nın bildirdiğine göre Filistinli öğrencilerin bazıları İsrail’in saldırılarıyla büyük hasar gören okullarda zorluklara rağmen eğitime baş-ladı. Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki Razi Okulu’nda ders başı yapan öğrenciler, yeni eğitim-öğretim yılında "kararlılık" mesajı verdi. Razi Okulu Müdürü Nesrin Ebu Neda, öğrencilerin derslerine dönüşü-nü "gurur verici" olarak nitelendirdi.

