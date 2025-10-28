Noktayı koydu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, UBP’nin, tüm örgütleriyle her zaman ve her seçime hazır olduğunu, ancak bugün gündemin seçim değil; iş, icraat, projeler, reformlar olduğunu söyledi.

UBP’den verilen bilgiye göre; UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde, ülkedeki siyasi istikrarı bozmaya ve hükümetin proje üretme motivasyonunu aşağıya çekmeye yönelik bilindik senaryoların yeniden ortaya atıldığını ifade etti.

Daha bitireceğimiz işler var

Üstel, kurdukları günden bugüne, yıllardır başlatılamamış ya da başlatılıp tamamlanamamış projeleri hayata geçiren hükümet olduklarına, ortaya koydukları dört yıllık icraat hedefleri doğrultusunda yollarına kararlılıkla devam ettiklerine işaret etti.



Üstel açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Ulaştırmadan sağlığa, ekonomiden ticarete, tarımdan turizme, dijitalleşmeden iletişim altyapılarına varıncaya kadar pek çok alanda ilklere imza atmaya devam ediyoruz.

Yerel yönetimler reformu gibi tüm belediyelerimizi ayağa kaldıran ve yıllarca yapılamamış önemli düzenlemeleri hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Sosyal konut projelerimiz, yeni hastane yatırımlarımız, ulaştırma ve altyapı projelerimiz ile teknolojik dönüşüm adımlarımız tüm hızıyla sürüyor.

Özellikle pek çok hastane ve yol projesinde artık sona gelmiş durumdayız. Kıbrıs Türk halkı net bir şekilde görmektedir ki iktidarımız, son yıllarda kurulan hükümetler arasında en fazla icraata imza atan, en çok projeyi ve reformu hayata geçiren, en kalıcı eserlere imza atan hükümettir.



Görev süremizin dolmasına bir yıldan fazla zaman var. Biz seçim hükümeti değil; icraat hükümetiyiz, istikrar hükümetiyiz.

Bu ülkenin ihtiyaç duyduğu yatırımları yapabilecek kaynakları bulan, taksitli maaş dönemini halka yaşatmayan, vatandaşına hak ettiği maaşı ve desteği zamanında ödeyen; maaşları tarihteki en yüksek döviz karşılığına ulaştıran bir hükümetiz.

Daha bitireceğimiz çok proje, gerçekleştireceğimiz çok hedef var. O yüzden kısır 'erken seçim' tartışmalarına girmiyoruz.”

Gündemimiz projeleri bitirmek

UBP’nin, bu ülkenin en çok seçim kazanan, en fazla iktidara ulaşan partisi olduğunu hatırlatan Üstel, UBP’nin, tüm örgütleriyle her zaman ve her seçime hazır olduğunu, ancak bugün gündemin seçim değil; iş, icraat, projeler, reformlar olduğunu belirtti.

Üstel, UBP olarak bugüne kadar tüm önemli kararları hükümet ortaklarıyla istişare içinde aldıklarını, yasal süre dolduğunda veya ihtiyaç duyulması durumunda bu ülkede seçime gitme kararını verecek olanın da yine kendileri olacağını söyledi.

Değerlendirme süreci başladı

Bu arada UBP, Cumhurbaşkanı seçiminin ardından parti teşkilatıyla değerlendirme sürecine başladı.

Bu kapsamda gerçekleştirilen ilk toplantı Lefke’de UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel başkanlığında yapıldı.

UBP’den toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı seçimi sonrasında, ilçelerimizde örgüt başkanlarımızla bir araya gelerek süreci değerlendiriyoruz. Bu kapsamda ilk toplantımızı Lefke ilçemizde gerçekleştirdik” ifadelerine yer verildi.