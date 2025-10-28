Unutulmaz şarkılarını seslendirdi

Türk pop müziğinin efsane ismi Levent Yüksel, Cumartesi akşamı Merit Royal Diamond Otel’in gör-kemli sahnesinde sevenleriyle buluştu. İki bini aşkın müzikseverin doldurduğu salonda Yüksel, hem sesiyle hem de enerjisiyle adeta fırtına estirdi. Sahneye alkışlar eşliğinde çıkan ünlü sanatçı, geceye “Ya Sonra” adlı hit parçasıyla başladı. İlk notalardan itibaren seyircinin coşkusunu arkasına alan Yüksel, güçlü sesi, sahne hâkimiyeti ve sımsıcak tavırlarıyla izleyenleri büyüledi.



Nostalji dolu repertuvarıyla geçmişe yolculuk

Levent Yüksel, unutulmaz parçalarından “Dedikodu”, “Ayrılmam”, “Kadınım”, “Medcezir” ve “Tuana” ile salonu nostaljik bir müzik yolculuğuna çıkardı. Her şarkıda dinleyiciler sanatçıya dev bir koro halin-de eşlik etti. Yüksel’in her performansında seyirciden yükselen alkışlar, salonu adeta bir festival alanına çevirdi.



Konserin en unutulmaz anı ise “Karaağaç” şarkısında yaşandı. Parçayı söylerken salonda duygusal bir atmosfer hâkim olurken, seyirciler “bir daha” tezahüratlarıyla ünlü sanatçıyı yeniden sahneye çağırdı. Levent Yüksel, hayranlarının isteğini geri çevirmedi ve “Karaağaç”ı ikinci kez seslendirerek dakikalarca alkışlandı.



Yaklaşık iki saat süren konser boyunca Levent Yüksel, hem sahne performansı hem de içten samimi-yetiyle seyircisine unutulmaz bir gece yaşattı. Gecenin sonunda uzun süre ayakta alkışlanan sanatçı, dinleyicilerine teşekkür ederek sahneden alkışlar arasında ayrıldı.

Merit Royal Diamond Otel’in göz kamaştırıcı atmosferinde gerçekleşen konser, izleyenlerin hafızasına kazındı ve müzikseverler için uzun süre konuşulacak bir geceye dönüştü.

