İlk tanık dinlendi

Hüseyin ÇİÇEK

İskele Kaza Mahkemesi’nde yargılanan Kıbrıslı Rum sanıklar A.K. (E-60) ve A.K. (K-60) dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Tanıkların dinlenmeye başlandığı duruşma 3 Kasım Pazartesi gününe ertelendi. Duruşmada İddia Makamı, Taşınmaz Mal Komisyonu’nda sekreter olarak görev yapan Benal Hacımevlüt’ü tanık olarak dinletti.

Hacımevlüt, Komisyon’a yapılan başvuruların şahsen, vekaleten veya avukat aracılığıyla gerçekleştirildiğini, gerekli belgelerin sunulmasının ardından dosyanın 21 gün içinde İçişleri Bakanlığı’na iletildiğini belirtti. Tanık, İçişleri Bakanlığı’nın da 30 gün içinde araştırma yaparak dosyayı görüş için Başsavcılığa gönderdiğini ifade etti.

18 Nisan 2022’de başvuru yapıldı

Kıdemli Savcı Ahmet Özlemler’in sorusu üzerine Hacımevlüt, sanıklardan A.K.’nin 18 Nisan 2022 tarihinde Gazimağusa bölgesinde bulunan dokuz taşınmaz için başvuru yaptığını, ancak başvurunun ilerlemediğini söyledi. Tanık, ayrıca Komisyon’un başvuru sahiplerine taşınmazların mevcut sahipleri veya şirketler hakkında bilgi vermediğini vurguladı.

Avukat Polili: Süreçlerde gecikme yaşanıyor

Sanıkların avukatı Öncel Polili, başvurunun ilerlememesinin nedeninin Komisyon’daki gecikmeler olduğunu öne sürdü. Polili, birçok başvuru için yasal sürede görüş bildirilmediğini, müvekkilinin de aynı nedenle üç yıldır ilerleme kaydedemediğini savundu.

Mahkeme; İddia Makamı’nın başka tanığı olmaması üzerine davayı 3 Kasım tarihine erteledi.



