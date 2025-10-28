Kritik seviye

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, İstanbul dahil Mar-mara bölgesinde hissedildi. Balıkesir'de meydana gelen depremin ardından İstanbul'da bulunan Hava-alanlarında uçaklara anons geçilerek inmeme konusunda uyarı yapıldı. Her iki havaalanında pistlerin kontrolü yapıldıktan sonra uçaklara inmesi yönünde izin verildi. Saat 22.50’de 4,2, saat 22.51’de 4,0 ve saat 23.04’te 4,2 büyüklüğünde artçı depremler kaydedildi. Ayrıca 4 büyüklüğünün altında çok sayıda artçı deprem yaşandı. Deprem paniğe neden olurken, halk sokağa döküldü. Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, bölgedeki 4-5 binanın yıkıldığını açıkladı. Balıkesir itfaiyesi ise bölgede 3 boş bina-nın yıkıldığını bildirdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), hasarlı binalara girilmemesi ko-nusunda uyarıda bulundu. Kurumdan yapılan açıklamada, riskli binaların çevresinde bulunulmaması, iletişimin SMS ve internet tabanlı mesajlaşma uygulamaları üzerinden sürdürülmesi ve resmi uyarıla-rın takip edilmesi istendi.

Deprem İstanbul'da da hissedildi. Kentin her iki yakasında depremi hisseden vatandaşların bazıları evlerinden dışarı çıktı. Güngören ve Esenler'de depremin ardından evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar sokakta beklemeye başladı.