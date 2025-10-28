‘Sürdürülebilir değil’

Avrupa Yatırım Bankasının yakın zamana kadar başkan yardımcılığını yürüten Kiriakos Kaku-ris Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın deniz altından döşenecek elektrik kablolarıyla birbirine bağ-lanmasını öngören Great Sea Interconnector (GSI) projesinin sürdürülebilir olmadığını söyledi.

Alithia gazetesi haberi “Avrupa Yatırım Bankası GSI’ye Yatırım Yapmayı Reddediyor- Avrupa Yatırım Bankasının Yakın Zamana Kadarki Başkan Yardımcısı Bombalar Attı- Nexans 2025 Yılı İçin 150 Milyon Euro Bekliyor” başlıklarıyla aktardı.

Kakuris’in söylediklerine dayanarak Avrupa Yatırım Bankasının kredi verilmesi ihtimaliyle ilgili olarak uzun bir zamandır GSI projesiyle ilgilenmediğini yazan gazete, Kakuris’in 20-25 yıllık bir krediyle projenin maliyetinin iki katına çıkabileceği konusunda endişeli olduğunu be-lirtti.

Gazeteye göre “Alpha’ya” konuşan Kakuris, Rum ve Yunan hükümetlerinin hiçbirinin GSI projesini enerji planlamalarına nasıl dahil ettiklerini henüz detaylı bir şekilde ortaya koymadıkla-rını da kaydetti.

Haberde bu hususun, Avrupa Yatırım Bankasının projeyi değerlendirme ve projeyi finanse edip etmeyeceğine ilişkin gerekli gördüğü bir koşul olduğu da ifade edildi.

Açıklamasında 20 yıllık tecrübesine dayanarak bunun sürdürülebilir bir proje olmadığını ifade eden Kakuris, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’taki düzenleme kurullarının da projenin sürdürülebi-lir olmadığını anladığını kaydetti. Kakuris, tüm siyasi tartışmaların üye ülkelerden daha fazla destek almak için yapıldığını söyledi.

Projenin maliyetinden de söz eden Kakuris, Avrupa Komisyonu’nun 657 milyon euroluk fi-nansmanı onayladığı zaman söz edilenin 1 milyar 400 milyon euroluk maliyeti anımsattı. Kaku-ris, projenin yeniden başlaması halinde maliyetin ne olacağı konusunda bugün ortada herhangi bir veri bulunmadığını kaydetti.

Kakuris Avrupa Yatırım Bankasının önünde ne projenin finansal planı ne de maliyetinin bu-lunduğunu söyledi.

Projenin finansman maliyetinin tek başına projenin maliyetini iki katına çıkarabileceğini de ifade eden Kakuris, Avrupa’nın projeye sponsor olduğunu, öz sermaye de bulunduğunu ancak kredi gerekeceğini belirtti.

Kakuris projenin sürdürülebilir olması için kredinin 20-25 yıllık olacağını ve bunun projenin maliyetini ikiye katlayabileceğini de belirtti.