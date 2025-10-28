Kural ihlali tespit edildi

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi, 200 işyerini denetledi; 8 işletmeye yazılı ihbar, 27 iş yerine kapatma yazısı verildi, bir müsadere ve 2 de imha işlemi yapıldı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre; Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi iş yerlerinin hijyen, gıda güvenliği ve çalışma ortamlarına yönelik denetimlerine hem gündüz hem de akşam saatlerinde devam ediyor.

Bu kapsamda başta hijyen, gıda güvenliği, sağlık karnesi ve işyeri izinleri olmak üzere restoran, bar ve kafe, unlu mamül imalathanesi, berber-kuaför, güzellik salonları, market, gıda deposu, okul kantinleri olmak üzere toplam 200 işyerine yönelik denetimler yapıldı. 8 işletmeye yazılı ihbar, 27 iş yerine ka-patma yazısı, bir müsadere ve 2 de imha işlemi yapıldı.

Ayrıca şube, Ekim ayında 16 yerden su numunesi alıp tahlillerini yaptırdı.

Belediye sınırları içerisinde yasal olarak her iş yeri için belediyeden meslek izni almak zorunluluğu bu-lunuyor. İzin almadan açılan işletmeler için yasanın 122. Maddesi kapsamında bir asgari ücret ceza uygulanıyor.

Belediye sınırları içinde herhangi bir kişi, açılması izne bağlı olan işyerleri, belediyeden önceden yazılı izin almadan işyerini açamaz. Faaliyette olan işyerleri de işyeri izinlerini yenilemek durumundadır, yeni-lemeden açamaz ve çalıştırılamaz.

Yeni yasa kapsamında iş yeri izin harcı asgari ücretin yüzde 4’ü, izin yenileme harcı ise yine asgari ücre-tin yüzde 0.5’i tutarında. Yine yasa kapsamında, işverenlerin müstahdemlerine sağlık karnesi çıkart-maması halinde cezası asgari ücretin yüzde 50’si şeklinde düzenlendi.

Yurttaşlar karşılaştıkları olumsuzluk ve şikayetlerini Alo 185 Çözüm Hattı’na iletebilir, 24 saat hizmet veren Alo 185 çözüm hattını arayarak iş yerleri ile ilgili karşılaştıkları olumsuzlukları ve şikayetlerini aktarabilir.