Lefkoşa’yı önerdi

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, müzakerelerin Türkiye ile istişare içinde yürütüleceğini belirtti.

Erhürman, görüşme yapmak için Cenevre ve New York’a gitmeye gerek olmadığını söyledi.

Katıldığı bir programda Kıbrıs konusunda atılacak ilk adımın ne olacağı yönündeki bir soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erhürman, Cumartesi günü itibarıyla çalışmalara başladıklarını açıkladı.

Erhürman, gayriresmî 5+1 toplantılarında konuşulanın güven yaratıcı önlemler olduğunu, ancak bunların yeterli olmadığını belirtti. Yeni geçiş noktalarının açılması, var olanların rahatlatılması gerektiğini, fakat bunun da yeterli olmayacağını söyledi. İki tarafın birbirine güvenle bakmasını sağlayacak başka adımlara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, 5+1 gayriresmî toplantılarında kapsamlı bir çözüm müzakeresi yapılmadığını da ifade etti.

Müzakerelerin Türkiye Cumhuriyeti ile istişare içinde yürütüleceğini belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, ilk istişarenin çok yakın bir zamanda gerçekleştirileceğini söyledi.

Güven yaratıcı önlemler konusunun 5+1 düzeyinde ele alınması gereken konular olmadığını belirten Erhürman, “Lefkoşa da var. İlle New York veya Cenevre olması gerekmiyor. Bazı konuların 5+1 düzeyinde ele alınması gerekmiyor. Mesela geçiş noktaları konusu. Dolayısıyla Türkiye ile istişarenin arkasından BM ile uzak olmayan bir noktada AB ile ve elbette Sayın Hristodulidis ile istişare edilerek sürecin yeniden yapılandırılması gerekiyor. 3-4 ayda bir 5+1 toplanacaksa da, iş yapmak için Lefkoşa’da bu işin çok daha düzenli ve sürekli bir hale getirilmesi gerektiğini düşünüyorum.” diye konuştu.

Türkiye’ye ziyaret

Cumhurbaşkanı Erhürman, ilk ziyaretini bu hafta sonuna doğru veya gelecek haftanın başında Türkiye Cumhuriyeti’ne gerçekleştireceğini de belirtti.

Rum lider Hristodulidis ile ilk buluşmasının sosyal içerikli olması gerekmediğini, ilk görüşmede de konulara giriş yapılabileceğini kaydeden Erhürman, her türlü diyalog ve diplomasiye açık olduğunu vurguladı.



