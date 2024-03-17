Filistin'de Başbakan olarak atanan Muhammed Mustafa, yeni hükümetin Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının acılarını dindirmek için çalışacağını söyledi. Mustafa, "Gazze olmadan devlet olmaz, Gazze'de de Kudüs ve Batı Şeria'dan uzak bir devlet olmaz" ifadelerini kullandı. Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Mustafa, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a gönderdiği mektupta 19. hükümeti kurma görevini kabul ettiğini duyurdu.

Mustafa, hükümeti kurma görevinin kendisine verilmesinden onur duyduğunu ve kanunlarda belirtilen süre zarfında kapsamlı istişarelerin ardından 19. hükümeti Devlet Başkanı'na sunacağını belirtti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye sürdürdüğü saldırılara işaret eden Mustafa, "Milli davamızın içinden geçtiği bu aşamanın ciddiyetinin, kararlı halkımızın içinde bulunduğu zor şartların ve mevcut zorlukların büyüklüğünün farkındayım." değerlendirmesinde bulundu.

Mektubunda Gazze vurgusu yapan Mustafa, "Gazze olmadan devlet olmaz, Gazze'de de Kudüs ve Batı Şeria'dan uzak bir devlet olmaz." ifadesini kullandı.

Daha fazla çaba gösterilmiyor

Mustafa, "Başta Filistin'in ebedi başkenti Kudüs olmak üzere ülkenin çeşitli şehirlerinde devam eden cinayet, yıkım ve Yahudi yerleşimci terörü ile İsrail'in gözaltı baskınlarına" dikkati çekerek, İsrail hükümetinin uyguladığı ekonomik abluka ile Filistin fonlarına el koyma uygulamalarını hatırlattı.

Filistin'in yeni Başbakanı, "Filistin halkının maruz kaldığı saldırılar, daha fazla çaba gösterilmesini, safların birleştirilmesini, Arap ve uluslararası alanda çalışmaların sürdürülmesini gerektiriyor." açıklamasında bulundu.

Mustafa, yeni hükümetin onaylanır onaylanmaz Gazze Şeridi'ndeki halkın acılarını dindirmek için çalışacağını belirtti.

