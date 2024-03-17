Herkes mutlu

Ömer KADİROĞLU

Tarihi özellikleriyle bilinen Girne Antik Limanı, uzayan restorasyon çalışmalarının tamamlanması sonrasında yeniden ziyarete açıldı. Limandaki restoran ve cafe’lere turistlerin yanı sıra yerliler de büyük bir ilgi gösteriyor.

Antik Limanın paha biçilmez değerde olduğunu belirten ziyaretçiler, bölgenin denetim altında tutulmasını ve huzuru bozacak hareketlere izin verilmemesini istedi.

Diyalog muhabirine konuşan bir işletme sahibi de, uzun bir aradan sonra yeniden hizmete başladıklarını ve bundan büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.

Limandaki restorasyon çalışmaları uzamış olsa da ortaya iyi bir eser çıktığını söyleyen işletmeci “halkımız, bizlere, ziyaretçilere düşen görev bu tarihi limanı korumak ve temiz tutmaktır” dedi.

Başkan ziyaret etti

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul da, Antik limanda Cafe 34’ün açılışına katılarak, tüm işletmelere başarı diledi. Şenkul “Liman aktif olunca Girne bir başka güzel oluyor” dedi.

Limandaki esnaf ile sohbet eden Şenkul, bölgedeki sorunların çözümü için canla başla çalıştıklarını söyledi.

Şenkul, Kordon boyu konusunda ise şu açıklamayı yaptı:

“Ülkemiz siyasetinde yaşanan çirkinliklerin bizi umutsuzluğa düşürmesine izin vermeyeceğiz. Yıllardır elden geçirilmeyi bekleyen Girne Kordon Boyu için çalışmaların başladığını duyurmak istiyoruz. Girne Kordon Boyu her hali ile güzel ama başladığımız çalışmalar bittiğinde ülkemiz çok özel bir kamusal alan kazanacak. Akdeniz’in İncisi Yeni Girne, Yeniden Girne…”