Gündemden düşmüyor

Sahte “mucizeler” göstererek inananlardan kendi adına bağış toplama, Yunanistan’dan ve Güney Kıbrıs’tan villa ve arsalar alma, cinsel taciz suçlaması ve maskeli kişiler ve plakasız araçlarla operasyon düzenlenmesi gibi olaylarla Rum Ortodoks Kilisesini sarsan Avvakum Osiu Manastırı skandalı yeni boyutlar kazanıyor.

Maskeli kişilerin 5 Mart gecesi plakasız araçlarla manastırı basması, para kasasını, keşişleri ve diğer kişileri zorla alıp Tamassu Metropolitliğine götürmesi operasyonuna üniformalı polislerin refakat ettiği ve maskeliler arasında polisler de olduğu bilgileri Rum basını tarafından mercek altına alındı.

Alithia manastırda baş keşişin annesi ve teyzesinin bakıcılığını ve temizlik işlerini yapan ve baş keşişin kemerle darp ettiği bir de güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıkan Eleni Rusu isimli kadının, manastırı basan ve kendilerini para kasasıyla birlikte Tamasu Metropolitliğine götüren maskeliler arasında tanınmış bir de polis olduğu yolundaki ifadesi üzerine yaptığı araştırmayı “Maskeli Polis?” başlığıyla manşete çekti.

Habere göre Rum Polis Basın Sözcüsü Hristos Andreu gazetenin, Rusu’nun ifadesindeki detaylarla ilgili sorusu üzerine “Manastırda, görev dışında polisler bulunduğu bilgimiz olsaydı, elbette bilirdik.” dedi.

Olay gecesi olay yerinde sadece, değerli eşyaların taşınmasındaki rutin uygulama olan refakat amacıyla görevlendirilmiş iki üniformalı polis bulunduğunu söyleyen Andreu, maskeliler sorulduğunda “İzni olan herkes koruma için personel görevlendirebilir. Maskeler suç değil, suç işlenmesi suçtur.” İfadesini kullandı. “Şikayet üzerine şüpheli (plakasız) bir araçla ilgili bazı araştırmalar da yapıldı ancak herhangi cezai bir suç tespit edilmedi.” diye ekledi.

Yayınlardan rahatsızlık var

Manastır skandalıyla ilgili yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerini nasıl sızdırıldığı sorulduğunda ise dijital suçlar şubesinin de bu konuda araştırma başlattığını söyleyen Andreu “Bu yayınlar tahkikata zarar veriyor. Bu tür yayınlar yapılmaması çağrısı yapıyoruz.” dedi.

Aynı gazete DİSİ eski milletvekili ve avukat Hristos Purguridis’in son günlerde çığ halini alan manastır skandalıyla ilgili bilgileri Politis Radyo’ya yorumlarken “maskelilere ve plakasız araçlara refakat eden üniformalı veya üniformasız veya Polis Teşkilatı üyesi olması anlaşılır gibi değil.” ifadesini kullandı.

Başkan, Başpiskopos, metropolitler gibi bazı istisnalar dışında kimsenin plakasız araç kullanamayacağına, plakasız araç kullanmanın suç olduğuna dikkat çeken Purguridis, nitelikteki bu tür konvoylara refakat etmenin polisler açısından cezai suç oluşturmasa da ciddi disiplin suçu olduğuna işaret etti.

Gazeteye göre manastır skandalıyla ilgili kamuoyuna yansıyanlar hakkında ilk kez dün konuşan Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios “gerçekten üzgün olduğunu” belirterek Kilise kurumunun, görevini layığıyla yerine getirmeyen din adamlarıyla bir tutulmamasını istedi. Yeorgios ilgili mercilerden konuyu bütün yönleriyle araştırıp aydınlatmasını istedi.