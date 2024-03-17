Rutte destek verdi

Hollanda’nın, Güney Kıbrıs’ın Gazze’ye insani yardım gönderilmesi için başlattığı “Amaltheia” girişimine katkı yapacağı bildirildi.

Haravgi gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştüğünü ve destek istediğini yazdı. Rutte’nin en başından beri bu girişimi desteklediğini belirten Hristodulidis, yardım talebine olumlu karşılık aldığını ifade etti.

Hristodulidis, Salı günü Hollanda’dan, yetkili bakanla birlikte bazı uzmanların Güney Kıbrıs’a gideceğini yazdı.

Bu arada gazete, Hristodulidis’in gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Mısır’a gideceğini söyledi.

Haberde, Hristodulidis’in Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, iki AB üyesi devletin liderleri ve AB Dönem Başkanı Belçika’dan yetkililerle Mısır’a giderek, Gazze’ye daha fazla insani yardım yapılmasına yönelik temaslar yapacağı kaydedildi.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos’un, Gazze’ye insani yardım koridoruyla ilgili olarak yarın AB Dışişleri Bakanları Konseyi’ni bilgilendireceğini yazdı.

Gazete, Gazze’ye ilk insani yardım malzemelerini taşıyan “Open Arms” isimli geminin varış noktasına ulaştığını ve dün akşamdan itibarıyla 200 ton insani yardım malzemesinin indirilmeye başlanmasının beklendiğini kaydetti.

