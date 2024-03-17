İlgiyle izlendi

Tepebaşı Lale Festivali’nin 16’ncısı dün başladı. Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi, Tepebaşı Muhtarlığı ve TEPDER'in ortaklaşa düzenlediği festival bugün de devam edecek.

Tepebaşı köy meydanında yer alan ve ana teması Kıbrıs’ın endemik bitkilerinden Medoş lalesinin bölgedeki çeşitliliğini göstererek, halkın bilinçlenmesini sağlamak olan festival saat 10.30’da yürüyüşle başladı.

Festivalde; gün boyu halk dansları gösterileri yer aldık, kurulan stantlarda el sanatları ve yiyecek satışları yapıldı.

Gün içinde lale diyarına iki kez otobüs turu gerçekleştirildi. Festivalin ilk günü Grup Otantik Konseri ile son erdi.

Festivale Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi lideri Kudret Özersay, bazı milletvekilleri ve halk katıldı.

Tatar, Tepebaşı Lale Festivali kapsamında Girne Bölgesi Okullarının Doğa Yürüyüşüne de katıldı.

Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, her gün sabah erken kalkıp, sağlığı için yürüdüğünü belirterek, gerek KKTC güzelliklerini aktarmak, gerekse halkı yürüyüşe teşvik etmek için yürüyüş esnasında çektiği fotoğrafları kişisel sosyal medya hesabından paylaştığını söyledi.

Sürekli yapılan yürüyüşün insan sağlığı açısından faydalı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, doğada yapılan yürüyüşün keyfini çıkarmak ve nimetlerini değerlendirmenin önemli olduğunu vurguladı.