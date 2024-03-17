‘Sahte diploma’ ve ‘Bahşiş’ iddiası 

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) devam eden soruşturma kapsamında tutuklanan Yükseköğrenim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon (YÖDAK) Genel Sekreteri Derviş Refiker ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın koruması polis subayı Şerif Avcil dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme her iki zanlı hakkında 3’er gün tutukluluk emri verildi.

Ayrı ayrı duruşmaya çıkarılan zanlılar hakkındaki olgular aktarıldı.

Zanlı Refiker’in KSTÜ’nün tıp fakültesinin hızlı bir şekilde YÖDAK’ta gündeme alınması için rüşvet aldığı belirtildi.

Üniversitenin muhasebe kayıtlarında bulunan ve farklı tarihlere ait 7 ayrı ödeme fişinde Refiker’in adının geçtiği belirtildi.

Fişlerde zanlıya toplam 6 bin 330 dolar, 700 Euro, 10 bin TL ve Airpods pro 2 kulaklık verildiğine dair not düşüldüğü açıklandı.

Polis, zanlının 800 dolarlık fişte imzasının olduğunu, 800 dolar ve 700 euro para ile Airpods pro 2 kulaklığı aldığını tespit ettiklerini, diğer fişlerde yazanları ise alıp almadığını araştıracaklarını söyledi.

Görevini kötüye kullandı

KSTÜ’de yürütülen soruşturmanın yolsuzluk ayağı ile ilgili tutuklanan Derviş Refiker, “irtikâp görevin yerine getirilmesi karşılığında para kabul etme”, “kamu hizmetinde görevli kişinin iltimas karşılığında para alması” ve “suç gelirini aklama” suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, Refiker’in 2022 yılı Haziran ve 2023 yılı Mart ayları içerisinde, görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak KSTÜ tarafından açılacak olan tıp fakültesi bölümünün hızlı bir şekilde gündeme alınarak onaylanması amacıyla üniversiteden ödül aldığını söyledi.

Polis, ilk tespitlere göre, zanlıya Güzelyurt, Lefkoşa ve Girne’de bir adet Airpods pro 2 kulaklık, 800 Amerikan Doları ve 700 Euro para verildiğinin öğrenildiğini belirtti.

Polis, zanlının yine aynı sebeplerden dolayı YÖDAK binasında kapalı zarf içinde para aldığını ancak şuan itibarı ile miktarın henüz daha tespit edilemediğini mahkemeye aktardı.

Polis, 13 Mart 2023 tarihinde YÖDAK Genel Kurulunun toplantı gündeminde konu üniversiteye tıp fakültesi açılmasının görüşülerek oy birliği ile onaylandığını ve 14 Mart 2023 tarihli YÖDAK yazısı ile de üniversiteye bildirildiğinin tespit edildiğini söyledi.

Ödeme fişini imzaladı

Polis memuru rüşvetle ilgili elde edilen belgeleri de mahkemede açıkladı.

Polis, 29 Haziran 2022 tarihli evrakta ‘YÖDAK Genel Sekreteri Derviş Refiker, tıp fakültesi ,veteriner fakültesi izin ve denetim 800 Amerikan doları’ yazdığını ve konu ödeme fişine zanlının ismini yazıp imzaladığını belirtti.

Polis, 20 Mart 2023 tarihinde düzenlenen ödeme fişinin ekinde bulunan bir cep telefon şirketine ait faturanın arkasında da ‘Derviş Refiker YÖDAK’ yazdığını, faturanın içeriğinde de ‘bir adet Airpods pro 2 kulaklık, 300 Amerikan doları’ notunun düşüldüğünü açıkladı.

Polis, 26 Mart 2023 tarihinde düzenlenen evrakta ise ‘ YÖDAK Derviş Refiker 700 Euro’ yazdığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, 3 Mart 2023 tarihinde düzenlenen evrakta da ‘YÖDAK Derviş Refiker YÖDAK Tıp Fakültesi 5 bin Amerikan doları’, 17 Ocak 2024 tarihinde düzenlenen ödeme fişinin ekinde bulunan bir cep telefon şirketine ait faturanın arkasında ‘YÖDAK Derviş bey için alınan” yazdığını belirlediklerini söyledi.

Polis, faturanın içeriğinde de ‘bir adet Airpods kulaklık, 230 Amerikan doları’, 19 Temmuz 2021 tarihinde düzenlenen evrakta ‘YÖDAK Derviş Bey’e verilen 5 bin Türk Lirası’ ve 3 Nisan 2021 tarihinde düzenlenen evrakta da ‘YÖDAK Derviş Refiker’e verilen 5 bin TL’ yazdığının tespit edildiğini açıkladı.

Kanıtlar incelenecek

Polis, mesele ile ilgili olarak kararların hazırlandığı, YÖDAK’a ait 4 bilgisayar ve bir laptopun incelenmek üzere emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, üniversiteden tıp fakültesinin açılması için yapılan başvuru yazısının, tıp fakültesi dosyasının ve YÖDAK’tan 2023 yılına ait Gündem ve Kararlar Dosyalarının da emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, zanlının 15 Mart 2024 tarihinde tutuklandığını ve ilk etapta imzasının da bulunduğu konu evraklar ile ilgili izahat istendiğinde hatırlamadığını beyan ettiğini aktardı.

Polis, zanlının paraları ve kulaklığı alıp almadığı yönünde geniş çaplı soruşturma başlatıldığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını alınması gereken birçok ifade ve bulunması gereken emareler olduğunu belirterek, zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Polis subayı 3 gün tutuklu kalacak

“Sahte diploma” soruşturması kapsamında mahkemeye çıkarılan polis subayı Şerif Avcil aleyhine ise

“sahte belge düzenlemeye tahrik” suçlaması getirildi.

Polis, zanlının, okul sisteminde tezsiz İşletme Yönetimi Yüksek Lisans programında kayıtlı olduğunu belirtti.

Polis, zanlının, programa 5 Haziran 2023’te kayıt olduğunu ancak 2 Şubat 2022’de kayıt yapmış gibi gösterildiğini, 6 Haziran 2023 ile 15 Haziran 2023 arasında, 9 günde gelişigüzel sahte ders notu girilerek, 19 Haziran 2023’te bölüm birincisi olarak mezun edildiğini anlattı.

Polis, not kayıtlarını kimin girdiğini tespit ettiklerini , sahte not girişinin tahrik üzerine yapıldığını dile getirdi.

Zanlının izahat yapmayacağını, sanık hakkını kullanarak, susacağını söylediğini dile getiren polis, diploması sorulduğunda ise “nerede olduğunu bilmediğini” ve “diplomayı hiçbir yerde kullanmadığını” söylediğini ifade etti. Polis, zanlının diplomasını tedavüle sürüp, sürmediğinin araştırılacağını belirtti. Polis, zanlının cep telefonunu da vermediğini, kaybettiğini söylediğini açıkladı.

Polis, soruşturma kapsamında iki akademisyenden ifade temin edildiğini ve alınacak ifadeler olduğunu kaydetti.

20 günde neden soruşturulmadı

Polis, Şerif Avcil’in avukatının sorusu üzerine ilk şikayetin 27 Şubat 2024 tarihinde yapıldığını söyledi. zanlının avukatı ise aradan 20 gün süre geçtiğini, bu süre içerisinde diplomayı tedavüle sürüp sürmediğinin neden araştırılmadığını sordu. Avukatı, diplomanın hiçbir yerde kullanılmadığını da sözlerine ekledi. Avukatı, ayrıca Avcil’in sağlık sorunları olduğunu belirterek, doktor kontrolünde geçirilmesini talep etti.

Mahkeme, Avcil’in 3 gün tutuklu kalmasına, teşekküllü hastanede muayene edilmesi ve raporun dosyaya eklenmesine karar verdi.