Amaç veri toplamak

Sağlık Bakanlığı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 65 yaş üzeri hastalara unutkanlık ve depresyon testi uygulayacak.

Sağlık Bakanlığı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi işbirliğinde, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'ne bağlı Sağlık Merkezleri ve Doğu Akdeniz Üniversitesi hastanelerine başvuran yaşlı hastalara yapılan testler sonrasında gerekli görülmesi halinde kapsamlı muayenelere sevk edilmesi ve hastaların sağlık durumlarına yönelik veri toplanması hedefleniyor.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sistemin merkezinde hastalar ve hasta memnuniyetinin ön plana çıkarılacağı bir sağlık sistemini oluşturmak temel hedefimiz. Bununla ilgili başta merkez hastanelerin yükünü azaltacak hizmeti yerinde, periferde, sağlık merkezlerinde, köylerinde ve mümkünse bazı yaşlı hastalar için evinde sağlık hizmetini sunabileceğimiz bir çalışmanın içerisindeyiz. Dipkarpaz’dan Yeşilırmak’a kadar olan coğrafyada her noktaya dokunarak mevcut hekim sayısını, hemşire sayısını, teknolojik cihazları ve çalışma ortamını geliştirerek hastanın daha iyi sağlık hizmeti alabilmesi adına yoğun bir çalışma içindeyiz.”

Dinçyürek, ayrıca Temel Sağlık Hizmetleri Dairesinin görevleri arasında erken tanı, koruyucu hekimlik ve mevcut hastalıkların başlamadan önce tespit edilmesi ya da öncesinde tespit edilerek, erken safhada teşhis edilmesinin olduğunu dolayısıyla hastaya çok daha etkin bir şekilde sağlık hizmetlerinin verilmesinin öncelikleri olduğunu vurguladı.

Katılımcılara eğitim verildi

DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren de, proje ile ülkemizde toplum sağlığını ilgilendiren bu değerli çalışmanın gerçekleşmesi için destek veren Bakan Dinçyürek’e teşekkür ederek, verilerin toplumla paylaşılması için üniversite olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.