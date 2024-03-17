Sandığı işaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Emekliler meydana çıkınca şimdi 'emekli kart hazırlığı yapıyoruz' diyorlar. Emekliye yapılanların hesabını hep beraber soracağız" dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'nın Kepez ilçesindeki miting alanında düzenlenen "Büyük Antalya Buluşması"nda konuştu.

Emeklilerin Türkiye'nin en acıklı türküsünü söylediğini ifade eden Özel, emeklilerin büyük bir kısmının 10 bin lira maaşa mahkum olduğunu kaydetti.

Emeklilerin 31 Mart'ta kaybettiklerini sandık başında aramaya gideceğini dile getiren Özel, "1,5 aydır 'emekli kart çıkartalım' diyorum. Emekli maaşına yapılacak 7 bin lira seyyanen zammın dışında elektrik, su, telefon ve doğal gaz faturalarında emeklilere yüzde 40 indirim yapılsın talebinde bulundum. Emekliler meydana çıkınca şimdi 'emekli kart hazırlığı yapıyoruz' diyorlar. Emekliye yapılanların hesabını hep beraber soracağız" dedi.

Kendisinin öğretmen bir anne ve babanın çocuğu olduğunu anlatan Özel, Türkiye'de bir milyon atama bekleyen öğretmen olduğunu vurguladı.

Özel, insan ayırmak ve haksızlık olan mülakatın kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Antalya'nın önemli bir narenciye üreticisi kent olduğuna dikkati çeken Özel, "Antalya halinden 20 liraya çıkan portakal, Ankara'da 45 liraya satılıyor. Limonun kilosu 11 liradan Antalya halinden çıkarken Ankara'da 30 liraya satılıyor. Mazot masrafı nedeniyle çiftçi para kazanamaz oldu, narenciye zaman zaman dalında kaldı. Narenciye üreticisine sahip çıkılmalı" diye konuştu.

