Gemilere el konuldu aktivistler tutuklandı

İsrail donanması, Gazze’ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na baskın düzenledi. 20'den fazla İsrail savaş gemisi filoyu kuşattı, sivil teknelere baskın yapıldı. Aralarında bir Türk vatandaşının da bulunduğu aktivistler İsrail'e götürüldü.

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladı.

Filonun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında, "Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı kaldı ve gemilere askeri personel çıktı." açıklaması yapıldı.

Açıklamada, gemide bulunan tüm yolcuların güvenliğini ve durumunu teyit etmek için çalışıldığı bilgisi paylaşıldı.

Küresel Sumud Filosu'nda yer alan ve AA'nın irtibatı sürdürdüğü az sayıdaki katılımcı da, İsrail donanmasının filoya bağlı gemileri hedef alan saldırılara başladığını bildirdi.

İsrail donanma unsurlarının aktivistlerin bulunduğu gemileri tek tek ele geçirdiği aktarıldı.

İsrail doğruladı: Bazı gemileri ele geçirdik, yolcuları alıkoyduk

Gazze'ye insani yardım taşımak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail, bazı gemileri ele geçirdiğini, yolcuları alıkoyduğunu açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı gemileri ele geçirdiklerini, alıkoydukları yolcuların bir İsrail limanına götürüldüğünü duyurdu.

Bakanlık, ele geçirdiği gemideki filo katılımcısı iklim aktivisti Greta Thunberg'ın İsrail askerinin yanında yer aldığı görüntülerini paylaştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, kaç geminin ele geçirildiğini, kaç aktivistin alıkonulduğunu ve alıkonulan aktivistlerin hangi limana götürüleceğine ilişkin bilgi vermedi.

