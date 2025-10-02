Kıbrıs konusunda olumlu gelişme var

Fileleftheros gazetesi, Yunanistan Meclis Başkanı Nikitas Kaklamanis’in, Rum Meclisi’ndeki özel oturumda konuşma yaptığını yazdı.

Habere göre Kaklamanis konuşmasında, “Kıbrıs sorununda 8 yıldan sonra bir hareketlilik yaşanmasının olumlu bir gelişme olduğunu” iddia ederek, Yunanistan ve Güney Kıbrıs için Kıbrıs sorununun tam anlamıyla çözülmesinin “işgal askerlerinin tamamı çekilmeden, çağ dışı garantörlük sistemi ve üçüncü ülkelerin müdahale hakkı ortadan kalkmadan söz konusu olmadığını” ifade etti.

Kıbrıs sorununda hareketliliğin, BM Genel Sekreteri ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in girişimleriyle başladığını öne süren Kaklamanis, “8 yıl aradan sonra bir hareketlilik yaşanmasının olumlu bir gelişme olduğunu” iddia etti.

Kaklamanis, Yunan Meclisindeki tüm siyasi partilerin ortak destekledikleri tek konunun Kıbrıs sorunu olduğunu da söyleyerek, sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 65’inci kuruluş yıldönümünde” Güney Kıbrıs’ta bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

KKTC’de tutuklanan 5 Kıbrıslı Rum’un “komik sebeplerle tutuklandıkları” iddiasında da bulunan Kaklamanis, konuyu Yunanistan’da da gündeme getireceğini belirtti.

Gazete, Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun ise konuşmasında, Kaklamanis’in Yunan Meclis Başkanı olarak Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ilk ziyaretin, Yunan Meclisinin kendilerine verdikleri desteği gösterdiğini ifade etti.