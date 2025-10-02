Başkentte keyifli bir akşam

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından düzenlenen Akustik Sahne etkinlikleri kapsamında, Kiwi konseri 30 Eylül Salı akşamı saat 20.00’de Lefkoşa’da Kumarcılar Hanı önünde gerçekleştirildi. Konser, müzikseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

Etkinlik alanını dolduran vatandaşlar, sanatçının sahne performansı eşliğinde keyifli anlar yaşadı. LTB yetkilileri, Akustik Sahne programlarının kentte kültürel ve sosyal hayatı canlandırmayı amaçladığını belirterek, halkın katılımından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Konser boyunca sanatçının en bilinen eserleri seslendirilirken, katılımcılar da müziğe eşlik ederek eğlenceli bir akşam geçirdi. LTB, ilerleyen günlerde Akustik Sahne etkinliklerinin devam edeceğini ve farklı sanatçıların performanslarının düzenleneceğini duyurdu.



