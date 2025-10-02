Tatile devam

Cumhuriyet Meclisi, 91 günlük aranın ardından yeni yasama yılına dünkü törensel açılışla başladı. 10’uncu Dönem, 5’inci Yasama Yılı’nın ilk toplantısı Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında saat 11.05’te gerçekleştirildi. Açılış törenini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başsavcı Sarper Altıncık, Sayıştay Başkanı Osman Korahan, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu, Ombudsman İlkan Varol, eski meclis başkanları, başbakanlar, bürokratlar ve diğer davetliler izledi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 10’uncu Dönem, 5’inci Yasama Yılı’nın ilk toplantısını yaptıklarını kaydetti. Öztürkler, yeni yasama yılının herkese hayırlı olması temennisinde bulunarak sözlerini tamamladı. Yeni yasama yılının açılışında konuşan Başbakan Ünal Üstel de Meclis’in yeni binasının Kıbrıs Türk halkının varlığının, bağımsızlığının ve iradesinin somut simgesi olduğunu vurguladı. Üstel, Kıbrıs konusunda hükümetin vizyonunu tekrarlayarak, “İki devletli çözüm dışında bir yol yoktur” dedi. DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bugüne kadar yapılan yasa çalışmalarında emeği geçen milletvekillerine ve Meclis çalışanlarına teşekkür etti. YDP Genel Başkanı ve Bayındırlık-Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise, geçen dönemde 63 yasanın geçirildiğini anımsatarak, Meclis’in temel görevinin halkın sorunlarını çözmek olduğunu söyledi. Toplantının ardından Meclis Başkanlığı resepsiyon verdi.

15 gün ara

Öte yandan, Meclis Genel Kurulu, Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle Genel Kurul çalışmalarına 15 gün ara verilmesini ve bir sonraki toplantının 20 Ekim Pazartesi günü yapılmasını oy birliğiyle kabul etti.

Toplantıda ayrıca, Avrupa Birliği uyum yasa tasarılarını görüşmek üzere oluşturulan geçici ve özel komitedeki üye değişikliği de onaylandı. Buna göre, komitede başkan olarak görev yapan Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olması ve üye olarak görev yapan Milletvekili Ziya Öztürkler’in Cumhuriyet Meclisi Başkanı seçilmesi nedeniyle, yerine Milletvekilleri Alişan Şan ve Hasan Küçük görevlendirildi. Meclis, geçen dönemin son toplantısını 30 Haziran’da yapmıştı.

50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi’nde milletvekili dağılımı ise şöyle: Ulusal Birlik Partisi (UBP) 24, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 19, Demokrat Parti (DP) 2, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 2 ve bağımsız 3 milletvekili bulunuyor.



Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2025, 09:35