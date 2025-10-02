Müzik, eğlence, coşku

GABFEST 2025 kapsamında Kanlıköy’de ilk kez festival heyecanı yaşanıyor. Kanlıköy’de düzenlenen ve bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği Oktoberfest etkinliğinin ilk gecesi coşkuyla başladı. Geceyi Saffet Aniballa açarken, ardından sevilen müzik grubu İkiye On Kala sahneye çıktı. Müzik, sohbet ve lezzetin bir araya geldiği etkinlikte keyifli bir atmosfer oluştu.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, GABFEST 2025 kapsamında Kanlıköy’de ilk kez festival heyecanı yaşandığını ifade etti. Amcaoğlu, festival programının bir parçası olarak Kanlıköy’de düzenlenen Oktoberfest etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Amcaoğlu, GABFEST 2025 coşkusunu belediyenin hizmet alanındaki tüm bölgelere taşımaya devam ettiklerini belirterek, Kanlıköy’de festival heyecanının ilk kez yaşanacağını vurguladı. Başkan, “Bu özel gecede müzik, lezzet ve eğlence halkımızla buluşacak” dedi.

Festival coşkusunun yanı sıra kalıcı yatırımlar yaptıklarını da aktaran Amcaoğlu, Kanlıköy’de muhtarlık binasının tamamen yenilendiğini, bahçesine modern bir basketbol sahası ve park düzenlemesi yapıldığını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2025, 09:51