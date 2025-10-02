Tümü yurt dışında 

Suna ERDEN

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekiplerinin Demirhan’da düzenlediği “Hayalet Zırhı Operasyonu”nda yakalanan 34 yaşındaki tetikçi O.G. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Operasyonda tabanca, şarjör ve mermilerle birlikte yakalanan ve KKTC’ye bir iş insanını vurmak amacıyla geldiği ortaya çıkan zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Duruşmada zanlının cep telefonunda bazı isimlere ulaşıldığı ancak o şahısların yurt dışında olmasından dolayı Türkiye ile yazışma yapılarak bilgi verildiği açıklandı.

Mahkemede detayları aktaran polis, 19 Eylül 2025 tarihinde saat 10.40 sıralarında Demirhan’da Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin aldığı ihbar doğrultusunda harekete geçildiğini söyledi.

Polis, ihbar üzerine tespit edilerek tutuklanan zanlının üzerinde yapılan sırt çantası içerisinde bir adet Beretta marka 7.65 mm çapında tabanca ile içerisinde takılı 7.65 mm çapında 7 adet canlı merminin bulunarak emare alındığını aktardı.

Polis, zanlının Lefkoşa Adli Şube Amirliği’ne götürülerek sorgulandığını, ifadesinde İstanbul’dan KKTC’ye bir iş insanını vurmak amacıyla geldiğini itiraf ettiğini dile getirdi. Polis memuru; ayrıca, zanlının tabancanın bulunduğu yerin konumu ile saklandığı yerin fotoğrafının kendisine gönderildiğini, bu konumu takip ederek silahı temin ettiğini anlattığını açıkladı.

İkinci ifadeyi verdi

Polis, zanlının 20 Eylül’de mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutuklama emri alındığını, bu süre içerisinde silahın PGM Kriminalistik Şube Amirliğine incelenmek üzere gönderildiğini kaydetti. Polis, yine 3 günde birçok ifade alındığını ve birçok kamera görüntüsü incelediklerini açıkladı. Polis, zanlının 22 Eylül’de yeniden mahkemeye çıkarılarak, 8 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ikinci bir ifade vererek, adlarını bilmediği ancak lakaplarını bildiği şahısların kendisini telefonla aradığını, hesabına para yatırdığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının cep telefonunun incelendiğini, onu arayan şahısların telefon numaralarının tespit edildiğini; ancak yurt dışında olmalarından dolayı Türkiye ile yazışma yapılarak bilgi verildiğini söyledi. Polis, zanlının ilk kez ülkeye turist olarak giriş yaptığını, 2025 yılında Türkiye’den adam öldürme veya yaralama için gönderilen şahıs sayısının bu meseleyle birlikte 7’ye çıktığını ve toplumda tedirginliğe neden olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme; zanlının 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

