Durmuş’a 9 ay hapislik

Suna ERDEN

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde 16 Haziran 2020 tarihinde Mustafa İpek’in ölümüyle sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili yargılanan sürücü Muhammet Bestami Durmuş hakkındaki dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, sanığı 9 ay hapse mahkum etti. Kararda İpek’in araç sürücüsünden daha kusurlu olması hafifletici etken olarak değerlendirildi.

Mahkeme heyetinin açıkladığı karara göre; kaza 16 Haziran 2020 tarihinde saat 00.40 sıralarında meydana geldi.

Mustafa İpek yönetimindeki ML 357 plakalı motosiklet, Gönyeli giriş kavşağına geldiği sırada kavşakta durmayarak karşı yönden gelen araçlara öncelik hakkı vermeden sağa dönüş yaptı.

Bu esnada, Güzelyurt istikametinden sol şerit içerisinde aşırı sürat ve dikkatsizce ilerleyen Muhammet Bestami Durmuş’un yönetimindeki LH 423 plakalı araçla çarpışma yaşandı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa İpek, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi.

Heyet detayları aktardı

Mahkeme heyeti, İpek’in öğrenci sürüş ehliyeti bulunduğunu, baston kullanan bir kişi olduğunu ve bastonla birlikte motosiklet sürdüğünü aktardı. Heyet, yapılan kan testinde İpek’in 61 promil alkollü olduğunun belirlendiğini kaydetti.

Heyet, sanığın ise 50 km hız sınırının bulunduğu yolda 76 km hızla seyrettiğini, yolun karanlık olmasına rağmen kavşakta durmadığını açıkladı. Sanığın alkol almadığının tespit edildiğini aktaran heyet, Mustafa İpek’in sanıktan daha kusurlu olduğunun anlaşıldığını belirtti.

Mahkeme, sanığı “tedbirsiz ve dikkatsiz sürüş nedeniyle ölüme sebep olma” suçundan mahkum ettiklerini belirtti.

Ağır ceza heyeti; sanığa ceza takdir ederken, kazada kusur oranını, sanığın kaza yerinde bekleyip polise bilgi vermesini, adaletin erken tecellisine katkı koymasını lehine değerlendirdiklerini belirtti. Mahkeme; davanın dört yıl sonra görülmeye başlandığını, bu gecikmenin de sanık lehinde değerlendirildiğini kaydetti. Heyet, sanığın İpek’in ailesine 200 bin TL maddi tazminat ödediğini, pişman olduğunu, vicdan azabı çektiğini de kaydederek, tüm olgular ışığında 9 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Heyet; ayrıca karanlık yolların, yanmayan lambaların trafik güvenliğini tehlikeye attığını, ölümle sonuçlanan kazaların arttığını, toplumun tedirgin olduğunu belirtti.

