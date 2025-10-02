İkisi yargılanacak

Hüseyin ÇİÇEK

Kuzey Kıbrıs’ta farklı suçlamalarda iki ayrı mahkemede davaları olan Kıbrıslı Rum 5 sanık dün İskele Kaza Mahkemesi’nde yeniden yargıç huzuruna çıktı.

Duruşmada sanıklar G.G. (E-66), A.K (E-60), A.K. (K-60), N.G. (K-63) ve A.L.’nin (E-68) avukatı Öncel Polili duruşmada hazır bulundu.

Kalecik’te bir siteye izinsiz girdikleri gerekçesiyle aleyhlerine “mülke tecavüz ve rahatsızlık verme”, tasarruflarında KKTC’deki bazı inşaat şirketlerinin ve direktörlerinin isim listesi bulunmasından dolayı da ““Kişisel Verileri Koruma Yasası'nı İhlal” suçlamaları getirilen sanıklar hakkında davalardan ikisi geri çekildi. Haklarındaki “mülke tecavüz ve rahatsızlık verme” davaları geri çekilen G.G.N.G. ve A.L beraat etti. Sanıklardan A.K. ile A.K. “Kişisel Verileri Koruma Yasası'nı İhlal” suçundan yargılanacak.

Takipsizlik dosyalandı

İddia Makamı adına davayı yürüten Kıdemli Savcı Ahmet Özlemler, sanıklar aleyhine getirilen genel rahatsızlık ve mülke tecavüz davalarıyla ilgili dosyaladığı takipsizlik kararını mahkemeye sundu. Kararın ardından mahkeme, sanıkların ilgili davalardan beraat ettirilmesine karar verdi. Özlemler, sanık A.K. ve sanık A.K. ile ilgili olarak kişisel verilerin paylaşımının ihlali davasında ısrarcı olacaklarını ve sanıkların aleyhine bir dava daha getirme niyetinde olduğunu mahkemeye bildirdi ve duruşmaya başlamak için süre talep etti. Avukat Öncel Polili’nin de itirazı olmaması üzerine dava 21 Ekim 2025 tarihine ertelendi.

Davanın geçmişi

Sanıklar, 19 Temmuz’da saat 17.15’te kullanımlarındaki araçla Kalecik’teki bir tatil sitesine giderek, ziyaret etmiş, site sakinlerinin şikayeti üzerine tutuklanmıştı. Polis, sanıkların araçlarında yaptığı aramada, bagaj kısmında mavi klasör içerisinde üzerine işaret ve yazılar bulunan çeşitli haritalar ve tapular ile KKTC’de faaliyet gösteren inşaat şirketleri ve direktörlerinin isimlerinin yer aldığı belgeleri ele geçirmişti. Sanıklar, 31 Temmuz’da mahkeme kararıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmiş, yüksek mahkemenin istinaf kararı sonrasında geçtiğimiz hafta tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.