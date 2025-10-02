‘Anavatan yanımızda’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ambargolar ve izolasyonlara rağmen Anavatan Türkiye’nin desteği sayesinde KKTC’nin bu engelleri büyük ölçüde aştığını vurguladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda KKTC’nin tanınması çağrısını hatırlatan Tatar, Erdoğan’ın “Kıbrıs’ta Federal çözüm modeli geçmişte kaldı, KKTC’nin egemenliği ancak iki devletli çözümle korunabilir” sözlerinin önemine değindi. Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Güvenlik Kurulu’nun da iki devletli çözümü desteklediğini ifade etti. Tatar, Cumhuriyet Meclisi’nin yeni yasama yılı açılış töreninin ardından Cumhuriyet Meclisi'nde açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir cumhuriyet olduğunu belirterek, yeni yasama yılının yeni meclis binasında başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tatar, “Bugün hep birlikte bir ilke imza atıyoruz. Buraları kendi egemenliğimizin ve hür irademizin bir ifadesidir. Bütün dünya elbette buna saygı duymak durumundadır.” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir cumhuriyet olduğunu vurgulayan Tatar, “Buraları kendi egemenliğimizin ve hür irademizin bir ifadesidir. Bütün dünya elbette buna saygı duymak durumundadır” dedi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının geçmişiyle, tarihiyle, mücadelesiyle ve 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti anlaşmalarıyla geleceğini tayin etme hakkına sahip iki halktan biri olduğunu belirtti. 1960'ten 1974’e kadar geçen süreçte yaşananlara değinen Tatar, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı ile Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuştuğunu kaydetti.

Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının ardından bugüne kadar olan süreçte demokrasinin, çok sesliliğin ve farklı siyasi partilerin mecliste yer aldığını dile getirdi. Tatar, Kıbrıs Türk halkının kendi iradesi ve demokratik anlayışıyla bu topraklardaki varlığını, mücadelesini, egemenlik ve yaşam hakkını yaptığı düzenlemelerle bir otoriter çerçevesinde sürdürmeyi başardığını kaydetti.

Tek çare iki devletli bir çözüm

“Bizi 1963'ten beridir mağdur etmekte olan ambargolar, izolasyonlar, kısıtlamalar vardır.” diyen Tatar, bütün bu sıkıntılara rağmen Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin de desteğiyle Kıbrıs Türk halkının bu engelleri büyük ölçüde aştığını ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda KKTC'nin tanınması çağrısını vurgulamasının kendileri için çok önemli bir ifade olduğunu belirten Tatar, Erdoğan’ın genel kurulda “Kıbrıs’ta Federal çözüm modelinin geçmişte kaldığını ve tükenmiş olduğunu, Kıbrıs Türk halkının egemenlik hakkı ile ancak iki devletli bir çözümde bir anlaşmaya varabileceği" sözlerini anımsattı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 18 Temmuz 2024 tarihinde iki devletli çözüm siyasetinin oy birliği ile geçtiğini hatırlatan Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurul toplantılarında birçok kez yeni siyasete destek verdiğini dile getirdi.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Milli Güvenlik Kurulu’nda (MGK), Kıbrıs meselesine ilişkin “iki devletli siyasetin tek geçerli siyaset” olduğu yönde karar alındığına da kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres’in ev sahipliğinde Rum lider ile New York’ta yapılan görüşmenin ardından Türkevi’nde düzenlediği basın toplantısında bulunduğu çağrıyı yineleyerek, “KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin de benzer bir kararı oy birliğiyle geçirmesinin zamanı gelmiştir” dedi.

Kendisinin de meclis çatısı altında çok önemli çalışmalarının olduğunu dile getiren Tatar, bu görevi çok önemsediğini ifade etti. “Her bir milletvekiline bu yüce meclisin hakkını vermesini temenni ediyorum.” diyen Tatar, bu yüce meclisin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguladı.

Halkla omuz omuza…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sönmezler Ocağı’nı ziyaret ederek, gelişim ve kalkınma projeleri hakkında fikir alışverişinde bulundu. Tatar, yaptığı açıklamada, her daim halkla omuz omuza olmaya kararlılıkla devam edeceğini belirtti.



