Doğru diplomasiyle mümkün

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamının KKTC’yi dünyayla buluşturabilecek en önemli makam olduğunu belirtti. Erhürman “Doğru girişimlerle Cumhurbaşkanının dünyada görüşemeyeceği makam yoktur” dedi.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre; Erhürman, Yedikonuk bölge halkıyla bir araya gelerek Cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaştı. Ziyaretine CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel ve bazı milletvekilleri eşlik etti. Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamının anayasaya göre tarafsız ve bağımsız olduğunu vurgulayarak, “Bütün toplumu kucaklaması ve temsil etmesi gereken bir makamdır” dedi. KKTC’nin Türkiye tarafından tanınan bir devlet olmadığını hatırlatan Erhürman, doğru ve dürüst diplomasiyle bu makamın dünyada her ülkeyle görüşebileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı adayı, Kıbrıs sorunu ve müzakere süreçlerine de değinerek, önceki dört cumhurbaşkanının Kıbrıs sorununda müzakere yürüttüğünü ancak mevcut dönemde kapsamlı çözüm için herhangi bir müzakere yapılmadığını ifade etti. Hristodulidis’in karma evliliklerden doğan çocuklarla ilgili uygulamalarını eleştiren Erhürman, “Bu çocuklarımızın AB vatandaşı olma hakkı analarının ak sütü gibi helaldir. Hristodulidis Kıbrıslı Türklerin kiminle, nerede evleneceğine karar veremez” dedi. Erhürman, konuşmasında Kıbrıs Türk halkının kendi kararını kendisinin verdiğini vurgulayarak, demokratik değerlere inanan halkın feraset sahibi olduğunu ve kararlarını bağımsız şekilde alacağını söyledi.

Meclis’te ne konuştu?

Erhürman, Meclis’teki yeni yasama yılı açılışında konuştu. Dünya ve bölge açısından çok sıkıntılı bir dönemde bulunulduğunu söyleyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının Filistin halkıyla dayanışmasını vurguladı. Erhürman, dünyanın ve Avrupa’nın yaşananlar karşısında "sınıfta kaldığını" söyledi.

Bölgesel gelişmeler karşısında Kıbrıs adası özelinde de "vahim şeyler" yaşandığını dile getiren Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin gücü karşısında bir denge kurma çabasıyla Gazze’de çocukları katleden İsrail’i Baf Hava Üssü’nü kullanma hakkına sahip kıldığını belirtti.

Kıbrıs Türk halkı bu adada vardır

Bu adada iki eşit kurucu ortak olduğunu dünyanın bilmesi gerektiğini kaydeden Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı bu adada çıkan her değer üzerinde eşit ortaklık hakkına sahiptir” dedi. Erhürman, Meclis’in bu iradeye sahip çıkmakla yükümlü olduğunu vurguladı. 1960’ta dahi adada güvenlikle ilgili kararların Kıbrıs Türk halkının vetosuna tabi olduğunu belirten Erhürman, Kıbrıs Türk halkının iradesi olmaksızın, Kıbrıs Rum liderliğinin bütün ada adına karar alma yetkisi olmadığının altını çizdi.

“Kıbrıs Türk halkı bu adada vardır ve hiç kimse Kıbrıs Türk halkını görmezden gelemez” diyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının dünyayla buluşmasını sağlamak için azami dikkat ve çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

“Ülkede demokrasi, özgürlükler, insan hakları, hukukun üstünlüğü açısından sorun varsa, bu Meclis’in sorunudur. Meclis’in bu konularda sorun çıkarmaması gerekir” diyen Erhürman, Meclis’in bir kurum olarak saygınlığını yeniden kazanması gerektiğini söyledi.

Meclis kendi iradesine sahip çıkmalı

Meclis’in her faaliyeti açısından çok daha özenli ve hassas olunması gerektiğini dile getiren Erhürman, yasa gücünde kararnamelerin ekonomik konularda ivedilik varsa çıkarılabileceğini söyledi.

Erhürman, Meclis’in kendi iradesine sahip çıkmasının, halkın iradesine sahip çıkmak olduğunu kaydetti. Meclis’te denetim faaliyetinde sorulan sorulara yanıt verilmemesinin Meclis’in "saygınlığını zedelediğini" söyleyen Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamının da yasama faaliyetleri konusunda görevleri olduğunu belirterek, gerektiğinde bunların kullanılması gerektiğini vurguladı.

İç güvenlik açısından halkın kendini "eskisi kadar güvende hissetmediğini" dile getiren Erhürman, bu konuda da kararlılıkla hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Nüfus meselesinin de ciddi ciddi ele alınmak zorunda olduğunu dile getiren Erhürman, “Ciddi bir nüfus politikasına ihtiyaç var” dedi. Erhürman, liyakat eksikliği konusunun da Meclis’in yasama faaliyetlerinde ele alınması gerektiğini belirtti.

Kıbrıs Türk halkının çok ciddi bir varoluş mücadelesi verdiğini vurgulayan Erhürman, “Biz bu mücadeleyi bunun için mi verdik?” sorusunun sorulduğunu, bu konunun önemli olduğunu söyledi.

12 yıldır Meclis’te olduğunu dile getiren Erhürman, Meclis’te ne tartışılırsa tartışılsın saygının yitirilmediğini söyleyerek, bu ayırt edici özelliğin korunmaya devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.