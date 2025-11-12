Yüzü aşkın kayıp var

Filipinler'e Pasifik Okyanusu'ndan gelen Kalmaegi Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 232'ye yükseldiği, ülkenin kuzeyinde etkili olan Fung-wong (Uwan) Tayfunu sebebiyle ise 18 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC), Kalmaegi Tayfunu'nun yol açtığı afet ve kazalara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ülke içinde "Tino" olarak adlandırılan Kalmaegi Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 232'ye yükseldiği, 112 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Tayfun sebebiyle 523 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, 134 bin 949 evin hasar gördüğü, 20 bin 510 evin yıkıldığı, tarım ve altyapı tesislerinin zarar gördüğü kaydedildi.

Fung-wong kabusu

Filipinler'i etkisi altına alan Fung-wong (Uwan) Tayfunu'nun yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ise hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Polis, toprak kaymaları sonucu Nueva Vizcaya bölgesinde 3 çocuğun öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını, Kalinga bölgesinde de 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Bir milyon 400 binden fazla kişinin güvenli alanlara tahliye edildiğini belirten yetkililer, yaklaşık 240 bin kişinin geceyi sığınaklarda geçirdiğini ifade etti.

Yetkililer, en az 132 kuzey köyünün sular altında kaldığını, 4 bin 100'den fazla evin de hasar gördüğünü aktardı.

Güney Çin Denizi'ne doğru ilerliyor

Saatte 185 kilometre hızla "süper tayfun" kategorisine ulaşan Fung-wong zayıflayarak Güney Çin Denizi'ne doğru ilerliyor.

Kuzeyde tayfunun vurması beklenen bölgelerde yetkililer bugün okulları ve çoğu kamu kurumunu kapatma kararı aldı.

Ayrıca 325 yurt içi ve 61 uluslararası uçuş iptal edilirken, yetkililer fırtına nedeniyle dalga boyunun 3 metreyi aşabileceği konusunda uyardı.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, 6 Kasım'da, afet müdahale yetkilileriyle yaptığı toplantıda, tayfun nedeniyle "ulusal afet durumu" ilan edildiğini bildirmişti.

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'i Kasım 2013'te vuran Haiyan Tayfunu'nda 7 bin 300'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Tayvan'da 3 bin 393 kişi tahliye edildi

Pasifik'te şiddeti azalarak Tayvan'ı etkileyen Fung-Wong Tropik Fırtınası nedeniyle Ada'da sel ve toprak kayması riski altındaki bölgelerde yaşayan 3 bin 393 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Acil Durum Operasyon Merkezinden yapılan açıklamada, Ada'nın doğu kıyısındaki Hualien ilinde fırtınanın yol açtığı şiddetli yağış nedeniyle Matai'an Deresi'nde taşma tehlikesi olduğu belirtildi.

Tropik fırtına nedeniyle Ada genelinde tahliye edilen 3 bin 393 kişinin büyük bölümünün dere çevresindeki yerleşimlerin sakinleri olduğu aktarıldı.

Dere boyundaki köprü geçişleri tedbir olarak kapatılırken, çamur ve balçığı temizlemek ve su setlerini güçlendirmek üzere ağır iş makinelerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

