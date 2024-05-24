Avukatlar tarafından sorgulandı

Bafra Turizm Yatırım Bölgesi Pis Su Artırma ve Kanalizasyon İnşaatı Projesiyle ilgili çalışma raporunun 2 ayrı sayfasını sahteledikleri gerekçesiyle yargılanan iş insanı Tekin Arhun ve eski Turizm Planlama Müdürü Turgut Muslu’nun davası sürüyor.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde görüşülen davanın on birinci oturumunda sanıklarla ilgili ikinci soruşturmayı yapan Müfettiş Muavini Ömer Taşbel’in savunma avukatları tarafından sorgulanmasına devam edildi.

İlk soruşturmayı yapan eski polis memuru Umut Kulle’den sonra görevi devralan Taşbel avukat Serhan Çınar tarafından sorgulandı. Avukat Serhan Çınar sahtelendiği iddia edilen Bafra Turizm Yatırım Bölgesi Pis Su Artırma ve Kanalizasyon İnşaatı Projesiyle ilgili çalışma raporuyla ilgili sorular yöneltti. Çınar raporun 3. ve 4. sayfalarında 6 parmak izi bulunduğunu ancak bunların kime ait olduğunun tespit edilemediğini hatırlatarak, “EBİ şirketi sorumlusu Fahri Kaya’nın parmak izlerini de almış olsaydınız ve bu izlerden biri ona ait çıksaydı, yine bu rapor gerçek değil diyebilir miydiniz?” diye sordu. Taşbel, EBİ şirketinin Bakanlar Kurulu kararıyla yetkili şirket ilan edildiğini, bu yüzden oradan aldıkları raporu direkt doğru olarak kabul ettiklerini söyleyerek, bunun çıkmasının imkânsız olduğunu söyledi. Çınar, Fahri Kaya’dan parmak izi alınmadığını söyleyerek, bunun bir tahkikat eksikliği olduğunu belirtti. Taşbel soruya, “Parmak izini almadığım için yorum yapamayacağım” cevabını verdi.

Orijinal rapor Kaya’dan alındı

Çınar, Taşbel’e, 2019’da orijinal denilen raporun Fahri Kaya’dan aldığını hatırlatarak, Savcılığın da bu raporun önceki ve sonraki dönemlerine ait benzerlerinin de alınmasını ve karşılaştırma yapılmasını istediğini söyledi, “Siz bir sonraki aya ait raporu neden almadınız?” diye sordu. Taşbel, o aya ait raporun olmadığını hatta Turizm Planlama Dairesi’nde de olmadığını söyleyerek, “Olsa onu da alırdım” dedi. Bunun üzerine Çınar, Fahri Kaya’nın kendisinden istenilen raporların tarihlerinin verildiğini ve kendisinin de buna göre raporları hazır ettiğini söylediğini hatırlattı, “Ya siz ya o yalan söylüyor. Siz kasıtlı olarak bir ay sonraki raporu talep etmediniz” dedi. Taşbel bunu kabul etmedi. Çınar Taşbel’in tutanak karşılığında raporları Fahri Kaya’dan aldığını ve Kaya’nın Mahkemeye konu raporun 2 kopyasının olduğunu söylediğini hatırlattı, Taşbel buna “Planlama Dairesi’ne 2 kere gönderdiğini söyledi” yanıtını verdi.

Muslu raporu getirmeliydi

Çınar, “Dosyanın ilk tahkikat polisi Umut Kulle de raporun 2 kere gönderildiğini söylüyor. Turgut Muslu da ifadesinde EBİ’den bir kopya daha istediğini ve gönderildiğini belirtiyor. Turgut Muslu’daki bu kopyayı aldınız mı? Üçüncü kopya önemli değil mi?” diye sordu. Taşbel, Muslu’nun ifadeye çağırıldığında neden çağırıldığını bildiğini ve kendisinin bunu getirmesi gerektiğini belirtti. Üçüncü bir kopya olduğunun söylendiğini, bunun da Fahri Kaya’nın 2 değil daha fazla kopya çıkardığı anlamına geldiğini söyleyen Çınar, “Bu çok önemliydi, üçüncü kopyayı alsaydınız, bunun diğer 2 kopyadan hangisiyle eşleşeceğine bakılabilirdi. Bu sizin için önemli değil miydi?” diye sordu. Taşbel, “Muslu ilk ifadesinde getirmedi, dosya 5 ay sonra bana verildi. Tabi ki karşılaştırma için önemliydi ama almadım” dedi. Çınar aynı sorunun Umut Kulle’ye de sorulduğunu ve Kulle’nin, “Benden sonraki tahkikat polisi alır herhalde diye düşündüm” cevabını verdiğini hatırlattı, Taşbel de “Bunu Umut’a sorun” dedi.

Raporun 3 kopyası var, biri poliste

Savunma avukatı Serhan Çınar, “Fahri Kaya şahadetinde; ‘Ben 3 kopya çıkarırım. Birini Turizm Planlama Dairesi’ne gönderirim, biri bende kalır, diğerini de arşive koyarım. İki suret çıkarırım demedim, yanlış anlaşıldı’ diyor. Ancak siz Turgut Muslu ve Fahri Kaya’nın ifadelerini karşılaştırsaydınız, bunun ne olduğunu öğrenirdik” diyerek, Muslu’nun da ifadesinde “Hak ediş hesaplamalarında bir hata var” diyerek yeni bir kopya istediğini söylediğine dikkat çekti. Çınar, “Yani Fahri Kaya elindeki üçüncü kopyayı da Muslu’ya gönderdi. Peki, polis Fahri Kaya’dan bir kopya daha aldığına göre bu da dördüncü kopya olmaz mı?” diye sordu. Taşbel buna, “Hayır, iki kopya Muslu’ya yolladı, biri de kendisinde kaldı, onu da polise verdi” diyerek cevap verdi.

Tanığın dinlenmesinin ardından dava görüşülmek üzere 27 Mayıs Pazartesi saat 11.00’a ertelendi.