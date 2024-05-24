Halk tepkili

Ömer KADİROĞLU

Kamu maaşlarına enflasyon oranında artış getirilmesinin ardından asgari ücretin yüzde 23.5 oranında artırılarak net 29 bin 640 liraya yükseltilmesi sonrasında yüzlerce tüketim maddesinin fiyatları daha yüksek oranlarda zamlandı.

Markete giden vatandaşlar, bir hafta önceki fiyata oranla yüzde 30’un üzerinde zamlı fiyatlarla karşılaşmaya başladı.

Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar; memurlara maaş artışı, özel sektör çalışanlarına da asgari ücret artışı verilmesi sonrasında daha da mağdur hale geldiklerini söyledi.

Mevcut koşullarda ayda 30 bin lira ile geçinmenin zor olduğunu söyleyen vatandaşlar “önemli olan asgari ücreti 4 ayda bir yükseltmek değil, fiyatları kontrol altına almaktır” dedi.

Ne dediler?..

İsmail Kalkan

“Ülkemizde birçok sorun mevcut. Bu sorunların çözümü bence Türkiye’nin yardımıyla olabilir. Bu nedenle hükümetin bu sorunları Türkiye ile paylaşması gerekiyor.”

Ahmet Musa

“Başta ekonomi olmak üzere ülkemizde birçok sorun var. Asgari ücret arttı ancak daha cebimize girmeden tüm ürünlere zam geldi. Piyasada denetim yok.

Erbil Kapıdan

“Emekliyim ve 70 yaşında çalışmak zorundayım. ülke bu noktaya ne zaman geldi anlam veremiyorum. Yetkililerin geleceği yeniden tesis etmesi için çaba göstermesi şarttır.”

Hüseyin Karagözlü

“Ekonomik sorunlar, pahalılık aldı başını gidiyor. Hayvancılar da günlerdir sokakta dertlerine çare arıyor ama hükümet kılını kıpırdatmıyor. Asgari ücrete artış yapıldı, zam yağmuru da başladı. Hükümetin fiyatları kontrol altına alması gerekiyor.”

Süleyman Arıl

“Ekonomik sorunların yanı sıra adli olaylar, elektrik kesintileri, sağlık alanındaki yetersizlikler hepimizi bezdirdi. Birçok çok sorunla başa çıkmaya çalışan bizler, sorunların çözüleceğine inancımız yok.”

Faik Korgan

“Hayat pahalılığı bir yandan adli olaylarda patlama bir yandan eylemler bir yandan kaos içinde sürükleniyoruz. Bu gidiş nereyedir onu da bilen ve yol gösteren yok.”

Mehmet Ergil

“Ülke deki sorunlarından daha çok evimizdeki sofranın maliyet bizi ilgilendiriyor. Pahalılık aldı başını gitti. Halk geçinmekte zorlanıyor. Asgari ücrete yapılan artış cebimize girmeden eridi. Yetkililerin piyasayı kontrol altına alması gerekiyor.”

Erbil Altıparmak

“Pahalılık insanları perişan etti. Her gün fiyat değişikliği oluyor. Önemli olan asgari ücretin artışı değil, fiyatların kontrol altında tutulmasıdır. Ekonomi düzelirse ülke de düzelecektir.”

Hamiyet Düzgen

“Ekonomi sıfırlandı, kazanç seviyesi düştü ve insanlar zenginler ve fakirler diye ikiye ayrıldı. Orta halli insan kalmadı. Emekliyim ve maaşımı aldığımda yarısı ilaçlara gidiyor ve geçinecek durumumuz kalmadı. Bu sorunlara el atmaları gerekiyor. Ülkenin düze çıkması için çok fazla çaba göstermeleri lazımdır. El ele vererek KKTC’yi refaha çıkarmaları gerekiyor.”

Abdullah Demirer

“Ülkenin düze çıkabilmesi için kendi ayakları üzerinde durabilen kimseye yalvarmadan işlerini yürütebilen bir devlet oluşturmamız gerekiyor.”

Serhat İnada

“Bu ülkede bu kadar çok sorun olmasının ana nedeni ekonomidir. Temelde var olan ekonomik sorunlar her yere yansıyor. Diğer yandan adli olaylar, yolsuzluk ve rüşvet olaylarını da ben artan nüfusa kalabalıklaşan ülkeye bağlıyorum. Bu ülkenin düze çıkabilmesi için önce ekonomiyi düzeltmek gerekiyor.”

Ömer Akbelen

“Ülkede yaşanan sorunların siyasilerin alacağı doğru kararlarla düzeltilebileceğini düşünüyorum. Yaşananlara baktığımız zaman mevcut siyasi yapının yetersiz olduğunu düşünüyorum. Ülkenin düze çıkabilmesi için siyasilerin daha duyarlı ve daha anlayışlı olmaları ve halkın içine inerek sorunları dinleyip çözüm üretmeleri ile mümkün olabilir.”