KKTC’nin yasaları böyle

Ercan Havalimanı’nda 18 bin 700 dolar ve 39 bin TL parayı gümrüğe beyan etmeden ülkeden çıkış yapmaya çalıştığı gerekçesiyle tutuklanan 28 yaşındaki Çin uyruklu işletmeci Tianxiang Zhao "Para ve kambiyo yasasına aykırı hareket" suçlamasıyla dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının paraları, casinoda oyun oynayan ve kazanan arkadaşının kendisine verdiğini söylediği ancak ifadesinin doğru olmadığının tespit edildiği açıklandı.

Polis, zanlının 20 Mayıs 2024 tarihinde Ercan Havalimanı'nda çıkış yapacağı sırada X-ray cihazından geçtiği esnada çantasında 10 bin euro veya muadili dövizden fazla olan 18 bin 700 ABD Dolar'ı ve 39 bin Türk Lirası nakit para tespit edildiğini söyledi.

Polis, “Para ve kambiyo yasasına aykırı harekette bulunan” zanlının tutuklandığını, paraların emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının ifadesinde paraları bir casinoda oyun oynayan ve kazanan Dobo isimli arkadaşının kendisine tips olarak verdiğini söylediğini aktardı.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde söz konusu casinodan araştırma yaptıklarını belirtti.

Polis, yapılan araştırmada zanlı ile Dobo isimli şahsın casinoda oyun oynadıklarını ancak kazanmadıklarını tespit ettiklerini açıkladı.

Polis soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede turist vizesiyle bulunduğunu, işlediği suçun 10 yıl hapis öngördüğünü belirterek, cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlının 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.