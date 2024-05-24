Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, “Bir an önce erken seçime gidilmelidir, CTP hazırdır” dedi.

Akansoy, Kıbrıslı Türklerin varoluşunun, Kıbrıs’ta çözümden geçtiğini belirtti.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin yaptığı eylemlere destek belirttiklerini kaydeden Akansoy, üç gündür eylem yerine gidip, hayvancıların sorunlarını dinlediklerini ifade etti.

Her koşulda üreticinin yanında olacaklarını ifade eden Asım Akansoy, çatışma ve gerilimin çare olmadığını belirtti. Ortada sürdürülemez bir durum olduğunu kaydeden Akansoy, bu duruma sadece hayvancıların değil, toplumun tüm kesimlerinin tepkili olduğunu söyledi.

“UBP’nin ülkede hiçbir sorun yokmuş gibi sadece kurultayını düşündüğünü” savunan Akansoy, “Onun dışında ülkede herhangi bir sıkıntı olduğu idrakinde değiller” diye konuştu.

“Erken seçim, bu ülkedeki sorunların çözümü noktasında çok önemli bir karardır” diyen Akansoy, erken seçim kararını toplumun vereceğine dikkat çekti. Akansoy, “CTP erken seçime gitmeye hazırdır. Ünal Üstel, bu konuda sorumluluk ve iyi niyet taşıyorsa, hamle yapması, istifa etmesi gerekir” dedi.

“Kıbrıslı Türklerin varoluşu, Kıbrıs’ta çözümden geçer”

Kıbrıs sorunuyla ilgili de konuşan Asım Akansoy, şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıslı Türklerin varoluşu, Kıbrıs’ta çözümden geçer. Kıbrıslı Türklerin kendi kendini yönetme, var olma mücadelesi, çözümden geçer. Çözüm olmadan bu mücadele bitmeyecek, devam edecek. Bizim istediğimiz çözüm, ne azınlık olmak ne de alt yönetim olmaktır. Kıbrıslı Türklerin erki eline alabilmesi, federasyondan geçer. Federasyon, yegane varoluş modelidir.”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a eleştirilerde de bulunan Akansoy, 2017 sonrası federasyon isteyenlerin hain ilan edildiğini savundu. Tatar’ın halkını temsil etmediğini ileri süren Akansoy, CTP olarak iş ola bir müzakere değil, sonuca ulaştıracak müzakere istediklerini ifade etti ve “Çözümsüzlük odakları, gerilime oynuyor” dedi.



