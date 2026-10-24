Adrese teslim

ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in uzlaşmasıyla yaptırımların esnetilmesinin ardından, yaklaşık 300 bin varil Rus dizeli taşıyan tanker New York'a doğru yola çıktı.

Rus dizeli taşıyan bir petrol tankeri, ABD yönetiminin yaptırımları esnetmesi üzerine New York'a gitmek üzere yola çıktı.

Fransız AFP ajansının aktardığı, gemi takip kuruluşu Kpler'in verilerine göre, Malta bayraklı "Agioi Fanendes" adlı tanker dün Helsinki açıklarında seyrederken otomatik tanımlama sisteminde (AIS) varış limanını "New York" olarak bildirdi.

Rusya'nın Baltık Denizi kıyısındaki Primorsk Limanı'nda yaklaşık 300 bin varil dizel yüklenen geminin gece saatlerinde limandan ayrıldığı ve 7 Kasım civarında New York'a ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında, "İlk tanker alıcılarına, yani belirlenen adreslere gitmek üzere yola çıktı" ifadesini kullandı.

Peskov, sevkiyatların düzenli biçimde süreceğini dile getirdi.

Anlaşma, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bu ay yürütülen temasların ardından hayata geçti.

Trump, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra Rusya'nın ABD pazarına ve küresel piyasalara 300 bin tondan fazla dizel sağlayacağını duyurmuştu.

Söz konusu mutabakat kapsamında kasım ayında 500 bin ton, ilerleyen süreçte ise 1 milyon tonluk ilave dizel sevkiyatı yapılması öngörülüyor.

Finlandiya sınırına yakın Leningrad bölgesinde yer alan ve Ukrayna'nın bu yıl insansız hava araçlarıyla hedef aldığı Primorsk, Rusya'nın Baltık Denizi'ndeki ana petrol yükleme tesisi konumunda.

Washington yönetiminin bazı yaptırımlardan muafiyet getirme kararı, Rus ordusunun Kiev'e yönelik saldırılarını artırdığı bir aşamada alındı.

Moskova, Ukrayna'da 2022 yılında başlattığı askeri müdahale nedeniyle Batılı ülkelerin ağır yaptırımlarına maruz kalmıştı.

Gelecek ay yapılacak ara seçimler öncesinde partisinin seçmen baskısıyla karşılaştığı belirtilen Trump, akaryakıt fiyatlarını düşürme hedefiyle bu adımı savundu.

Fiyat artışlarından Ukrayna'nın Rus rafinerilerine düzenlediği saldırıları sorumlu tutan Trump, "Başta harika çiftçilerimiz, çiftlik sahiplerimiz ve kamyoncularımız olmak üzere Amerikalılar için fiyatları düşürmek en büyük önceliğimdir" görüşünü paylaştı.