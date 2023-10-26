Hava saldırıları yoğunlaştı

İsrail-Hamas çatışmasında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 6 bini aştı. İsrail son günlerde hava saldırılarını daha da yoğunlaştırdı. İsrail ordusunun dün iki mahalleye düzenlediği hava saldırılarında 37 kişi daha hayatını kaybetti. Kara harekatının ne zaman başlayacağı konusunda ise iki yeni gelişme yaşandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kara operasyonuna hazırlıkların sürdüğünü belirterek, "Saldırının zamanlaması uzlaşma ile belirlenecek. İsrail vatandaşlarını silahlanmaları yönünde teşvik ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in günlerdir süren saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 6 bin 546'ya, yaralıların ise 17 bin 439'a yükseldiğini açıkladı. Saldırılarda ölenlerin arasında bin 584 kadın ve 2 bin 704 çocuk bulunuyor.

Netanyahu: Hazırlıklar sürüyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kara harekatı hazırlıklarının sürdüğünü belirterek, "Rehinelerin evlerine dönmesi için mümkün olan her şeyi yapıyoruz. Saldırının zamanlaması uzlaşma ile belirlenecek. İsrail vatandaşlarını silahlanmaları yönünde teşvik ediyoruz." açıklamasında bulundu. Netanyahu, kendisi de dahil olmak üzere herkesin 7 Ekim’de yaşanan istihbarat sorunuyla ilgili hesap vermek zorunda olacağını kaydetti ve ancak "savaştan sonra" diye de ekledi.

Netanyahu konuşmasında İsrail'in Gazze'ye kara harekatı hazırlığında olduğunu tekrarladı. "Saldırının zamanlaması uzlaşma ile belirlenecek." ifadelerini kullandı.

Hamas saldırılarında hayatını kaybedenler için günlerce yas ilan edileceğini ifade eden Netanyahu, siyasi endişeler olmadan “zafere ulaşmak için çalıştıklarını” kaydetti.

Biden: İki devletli çözümden yanayız

ABD Başkanı Joe Biden'dan da açıklama geldi.

Beyaz Saray'da Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile basın toplantısı düzenleyen Biden, "Aşırıcı yerleşimciler Filistinlilere saldırıyor, durdurulmalılar. Batı Şeria'da yerleşimcilerin Filistinlilere saldırıları alarm verici" dedi.

Biden, açıklamasında İsrail - Filistin sorununa ilişkin "iki devletli çözüm"den yana olduklarını bir kez daha vurgularken, bugüne kadar kullanmadığı bir ifadeyi ilk kez kullandı. ABD Başkanı, "İsrail-Filistin arasında 7 Ekim'den önceki duruma dönüş olmayacak" dedi.

Macron'dan kara harekatı açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise İsrail''in Gazze'ye olası kara harekatı için "Gazze'ye karadan kapsamlı bir saldırı İsrail için hata olur" ifadesini kullandı.