‘Filistin'ten vazgeçmeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada İsrail-Hamas çatışmasına geniş yer ayırdı.

İsrail'i ve onu destekleyen Batılı ülkelere sert tepki gösteren Erdoğan, "Filistin davamızdan vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Derhal ateşkes ilan edilmesi gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, Hamas için "Bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatanını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur." ifadelerini kullandı. Erdoğan, garantörlük teklifini de yineledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

“İsrail’in Gazze’ye saldırılarında ölenlerin neredeyse yarısı çocuk. Bu tablo bile amacın taammüden insanlık suçu işlemeye yönelik vahşet olduğunu gösteriyor. Sadece çocukları öldürmek için gece gündüz şehirleri bombalayan, bu insanlık dışı eylemi sürdüren başka bir devlet ve ordu bulamazsınız. Buradan İsrail ve dünyaya sesleniyorum. Toplantılar yapıyorlar. Tüm dünya Hamas'ı bri terör örgütü olarak görüyor. Ey İsrail sen bir örgüt olabilirsin, Batı'nın sana borcu çok ama Türkiye'nin sana borcu yok.

Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatanını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur. Davos'ta söylemiştim, 'Siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz' demiştim. O günden bu yana Davos'a bir daha gitmedim. Hayatımda bir kere bu Netanyahu denilen adamın elini sıktım. İyi niyetimiz vardı, suistimal edildi. İsrail'e gitme projemiz vardı, gitmeyeceğiz. İyi niyetimizi bunlar suistimal ettiler. Bulutların üzerinden ölüm kusan ve çocukları öldürenlere 'Bir zamanlar siz de böyle koşmuştunuz, çocuklara kıymayın' diyoruz.”

Garantörlük teklifi

“Akıl ve vicdan sahibi diğer tüm ülkeleri, İsrail devletinin aklıselime dönmesi için Netanyahu hükümetine baskı kurmaya davet ediyorum. Kuruluş amacı Kudüs’ün mahremiyetini, Filistin davasını savunmak olan İslam İşbirliği Teşkilatından hiç değilse bu defa, misyonuna yakışır etkinlik bekliyoruz. İnsani, siyasi, askeri varlığımızla Filistin tarafının garantörlerinden biri olmaya hazırız. İrade sahibi ülkeleri teklifimizi değerlendirmeye davet ediyoruz. Ülke ve millet olarak hakikati haykırmaya; diplomatik, gerekirse askeri tüm yolları devreye sokmaya devam edeceğiz.

Çocukların hunharca öldürülmesinin hiçe sayıldığı bir yapıyı kimse ciddiye almaz. BM'nin içine düştüğü bu acziyet görüntüsünden derin üzüntü duyuyoruz.”



Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023, 10:03