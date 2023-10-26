Anıtkabir arşivinden derlendi

Cumhuriyet’in 100. yılını kutlamaya hazırlanan Merit Park Hotel, Anıtkabir arşivinden elde edilen fotoğraflar ile ‘’Samsun’dan Sivas’a, Sivas’tan Bağımsızlığa, Kurtuluş ve Kuruluş Sergisi’’ adında Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar olan zamanı kronolojik olarak anlatan bir sergi düzenledi.

Ayrıca Cumhuriyet’in 100.YIL Kadınlarının fotoğraflarının da sunulduğu sergiye otel misafirleri büyük ilgi gösterirken, sergi ada halkının da ziyaretine açık olacaktır.

16 Mayıs 1919 tarihinde “Ya Bağımsızlık Ya Ölüm” inancıyla yola çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919 ‘da Samsun’a çıkarak “Cumhuriyet’in kuruluşunun filizlerini atmıştır. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının istiklal mücadelesinin fotoğraflarının sergilendiği Cumhuriyet sergisinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hangi çetin mücadeleler ile kurulduğu anlatılıyor.



En başarılı Türk kadınları

1923 ‘te Türkiye Cumhuriyet’in kurulmasıyla sonuçlanan Kurtuluş Savaşı’nda kadınlar çok büyük role sahipti. Her fırsatta kadınların önemini dile getiren ulusal kahramanımızın, kadınlar için TBMM’de haklarının güvence altına alınması konusunda gösterdiği çaba ve özveriler çok değerlidir. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde gökte yükselmeye layıksın.” sözünün ışığında yürüyen, 100. Yılın en başarılı Türk kadınlarının fotoğrafları da Cumhuriyet sergisinde sunulmuştur.

100. Yıl Cumhuriyet Sergisinde Atatürk, Türk Kadınları ve Cumhuriyet Dönemini yansıtan fotoğraflar görülmeye değer.