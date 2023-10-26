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Gizlediği bir şey var

Rum lideri Hristodulidis “Gutetrres bana çok önemli şeyler söyledi ama içeriğini açıklayamam” dedi

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Gizlediği bir şey var
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Rum lideri Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le bir görüşme gerçekleştirdiğini ancak Guterres’in kendisine söylediklerini açıklayamayacağını smyledi. Hristodulidis, ancak Guterres’in kendisine söylediği şeylerin “çok belirgin şeyler olduğu” iddiasında bulundu.
  Hristodulidis; “temsilci mi yoksa kişisel temsilcinin mi söz konusu olduğu?” şeklindeki bir soruya ise “müzakerelerin yeniden başlaması perspektifini araştıracak bir temsilcinin söz konusu olduğu” yanıtını verdi.
Hristodulidis: “İstediğimiz şey budur. BM’nin bunu gerekli görmesi olumlu bir şeydir. Bırakalım da BM Genel Sekreteri açıklamalarını yapsın”, şeklinde konuştu.
  Rum Hükümet Sözcüsü Letimbiotis ise “Güvenlik Konseyi’nin tüm diğer üyeleri gibi Güvenlik Konseyi’ne bağlı olacak bir temsilcinin en kısa sürede atanmasının olumlu ve önemli bir gelişme olacağını düşündüklerini” söyledi.

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Anıtkabir arşivinden derlendi
Anıtkabir arşivinden derlendi
  1. YAŞAM

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