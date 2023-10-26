Üretim artacak

İbrahim DİRAN

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) bakliyat üretimini da verimli yapacak ekme, biçme ve hasat makinelerinin temini için mutabakat zaptı imzaladı.

Mutabakat zaptı KTTO’da Bakan Hüseyin Çavuş, KTTO Başkanı Turgay Deniz, TİKA Lefkoşa Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş tarafından imzalandı.

Mutabakat zaptı, “başta nohut, bakla, fasulye, böğrülce gibi kuru bakliyat ürünlerinin imalat sürecinin verimli hale getirmek üzere ekipman destek projesi” altında yapıldı.

Bakan Hüseyin Çavuş imza töreninde yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ile istişare içerisinde tarımsal üretimi çeşitlendirme projelerini hayata geçirmek istediklerini ifade etti.

Proje kapsamındaki baklagilin münavebe ve ithal edilen bir ürün olduğunu da kaydeden Çavuş,

Türkiye’den gelen suyun üç yıl içerisinde Mesarya bölgesinde tarımsal amaçlı kullanımına başlanacağından dolayı çalışmaların daha da önem kazandığını belirtti.

Çavuş, alışkanlıklardan vazgeçilmesi ve farklı türlerle üretimi geliştirmek gerektiğine inandığını vurguladı.

Küçükçavuş: Devlet ile özel sektör bir arada

TİKA Lefkoşa Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş da, TİKA’nın özellikle pandemi döneminde üretim projelerine daha önem verdiğini, projenin de Bakanlık ve KTTO ile birlikte üretimle alakalı başlattıkları ile proje olduğunu ifade etti.

Küçükçavuş, “Devleti özel sektörle bir araya getiren bir karakteri olduğundan, projenin iyi bir model olacağına inanıyorum” dedi.

KTTO Başkanı Turgay Deniz ise, ticari değeri olan tarımsal ürünleri dış pazarlara ulaştırmak amacıyla projeye taraf olduklarını ifade etti ve bir pilot uygulama olarak değerlendirdiklerini söyledi.