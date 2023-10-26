100’üncü yıl mesajı

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Türkiye ve KKTC’nin refahının birbirine bağlı olduğunu belirtti.

Feyzioğlu, “Türkiye ne kadar güçlenirse KKTC de o kadar güçlenecek” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümü dolayısıyla BRT’ye özel röportaj verdi.

Büyükelçi Feyzioğlu, cumhuriyetin kurulduğu dönemlere işaret ederek, “Mustafa Kemal Atatürk milli mücadeleyi sabırla ve ısrarla halka anlatmıştı” dedi.

Cumhuriyet kurulurken verilen mücadelenin bugünlere ışık tuttuğunu söyleyen Feyzioğlu, “15 Temmuz’daki hain terör saldırısında da bu örneği gördük” ifadelerini kullandı.

Feyzioğlu, güçlü olmayan devletlerin bu coğrafyada yaşama şansı olmadığını belirterek, “Bu coğrafyanın nimetleri olduğu kadar zorlukları da bol” diye konuştu.

“Türkiye bu coğrafyada güven ve istikrar arasıdır”

Dünyadaki güçlü devletlerin tamamının donanmasının Doğu Akdeniz’de bulunduğunu aktaran Feyzioğlu, “Böyle bir coğrafyada yaşıyoruz. Türkiye bu coğrafyada güven ve istikrar arasıdır” açıklamasında bulundu.

Feyzioğlu, Türklerin organizasyon ve devlet kurma becerilerinin çok yüksek olduğuna vurgu yaparak, “Bizim devlet aklımız binlerce yıl öncesine gidiyor” dedi.

Türkiye’nin dünyanın en sıcak ve karışık bölgesinde yoluna dimdik devam ettiğini belirten Feyzioğlu, bu konudaki tutumlarının değişmeyeceğini belirtti.

Feyzioğlu, Kıbrıs’ta geçmişte yaşananları ve bugüne olan etkilerini de değerlendirdi. Türkiye’nin ve KKTC’nin sayesinde 1974’ten beri Rumlara rağmen bu adada barış olduğunu söyleyen Feyzioğlu, “İyi ki KKTC ve Türkiye birlikteler ve birlikte olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

“Türkiye ne kadar güçlenirse KKTC de o kadar güçlenecek”

Türkiye ne kadar güçlenirse KKTC’nin de o kadar güçleneceğine işaret eden Feyzioğlu, “Türkiye ve KKTC’nin refahı birbirine bağlı” diye konuştu.

Rumlar Türkleri soykırımdan geçirmek istediğini hatırlatan Feyzioğlu, “Her türlü ayrımcılığı yaptılar. Bunları unutmak asla mümkün değil. Rumlar Türkleri yetkili pozisyonlarda görmeyi içlerine sindirmedi. Yargıda, poliste, orduda ve mülki idarede Rumlar her zaman kayrıldı” açıklamasında bulundu.

