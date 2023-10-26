Özellikle TikTok gibi sosyal medya mecrasında yayılan ve küçücük çocukların oyunu haline gelen ‘kanlı para’ oyunu okullara yayıldı.

Türkiye’de haftalar öncesinden uzmanların uyardığı oyun ile ilgili KKTC’de herhangi bir adım atılıp atılmadığı ise bilinmiyor.

Konuyla ilgili ilk uyarı Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’dan geldi.

Okullara yayılan ‘Kanlı Para Oyunu’ konusunda açıklama yapan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

“Okullarımızda, çocuklarımızın arasında şiddet ve akran zorbalığı konusu uzmanların tabii ki gündeminde. Ama onların dışında?

En yeni örnek "kanlı para oyunu"... Uzmanlarla konuştum, nasıl bir şey olduğunu öğrendim ama burada ayrıntısını anlatmak yanlış olabilir.

Okullarımızın fiziksel koşullarıyla, iki günlük sözde tam gün eğitimle, ders kitaplarındaki saçmalıklarla, ana dili Türkçe olmayan çocuklarımızla ilgili meselelerle uğraşmak zorunda bırakılırken, pek çok modern ülkenin ciddi mesai harcadığı bu sorun bizim için konu dahi olamıyor maalesef!

Tel tel dökülen ve ülkeyi yönettiğini iddia eden zihniyetin sandalye oyunlarına kurban giden "eğitim"in mağduru çocuklarımız, veliler ama artık anlayalım ki yalnızca onlar değil, bütün bir toplum ve gelecek...

Bu toplum çocuklarını çok sever dediğimizde aslında anlamlı bir şey söylemiş olmadığımızı bir an önce fark edip harekete geçmezsek, zaten geç kaldık, yarın çok daha geç olacak!”

Nasıl oynanıyor?

Demir paralar ile oynan oyunda 4- 5 kişi bir masa etrafına toplanıyor. Elin ters tarafıyla tutulan para, parmakların arasına alarak sıkıştırılıyor. Para sabit tutulduktan sonra "kanlı para" denilerek 3 kere sert bir şekilde masaya vuruluyor. Masaya vurma esnasında para düşerse ceza sistemi devreye giriyor.

Ceza ise şöyle: El yumruk yapılarak masaya dik şekilde koyuluyor ve karşı taraf parayı hızla eklem yerlerine fırlatıyor. Paranın geliş şiddetine göre elde kızarmalar, kanamalar yaşanıyor. Sosyal medyada oyunun taktikleri yayılırken bazı öğrenciler oyunun daha da kanlı olması için madeni paraların etrafına bıçakla kesikler oluşturuyor. Eklem bölgeleri kanamadan ceza bitmiyor.

Uzmanlar söz konusu oyun nedeniyle çocukların ellerindeki eklemlerin ciddi ölçüde zarar görebileceğine dikkat çekiyor.

Tufan Erhürman

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023, 10:00