ABD Başkanı Trump ve Rus lider Putin'in görüşmesi için hazırlıklar başladı. Putin, iki liderin görüşmesi-ne Birleşik Arap Emirlikleri'nin ev sahipliği yapabileceğini duyurdu.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, iki tarafın toplantının detayları üzerinde çalışmaya başla-dığını belirtti.

Uşakov, görüşmenin nerede gerçekleşeceği konusunda da uzlaşı sağlandığını, ancak söz konusu lokas-yonun daha sonra duyurulacağını ifade etti.

Kremlin'in ardından açıklama yapan Putin, "Trump ile karşılıklı çıkarımız var ve Zelenski ile görüşmeye karşı değilim" ifadelerini kullandı.

Putin ayrıca zirveye Birleşik Arap Emirlikleri'nin ev sahipliği yapabileceğini belirtti.

Putin, "Bu tür etkinlikleri düzenlememize yardımcı olmak isteyen birçok dostumuz var. Dostlarımızdan biri de Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı. Karar vereceğiz, ancak sanırım burası uygun, tamamen uygun yerlerden biri" dedi.

Üçlü zirve önerisine yanıt yok

Açıklamalarda, ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcis Steve Witkoff’un Putin, Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında üçlü bir zirve yapılması fikrini gündeme getirdiği de aktarıldı. An-cak Kremlin'in bu öneriye herhangi bir yanıt vermediği belirtildi.

Uşakov ayrıca, Putin ile Trump arasındaki görüşmenin hedef tarihinin gelecek hafta olarak belirlendi-ğini, ancak hazırlıkların ne kadar süreceğini öngörmenin zor olduğunu vurguladı.

